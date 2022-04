Valdštejnové se tam dříve proháněli na koních, nyní je to jedno z nejpříjemnějších míst v Třebíči. Zámecký park je zároveň důležitou spojnicí pro ty, kdo do centra míří ze čtvrti Nehradov či horní části Podklášteří.

Milada Sedláková tudy z Nehradova do města chodí téměř denně. „Mám to tu moc ráda, je tu krásné prostředí. Ale mohly by tu přibýt nějaké lavičky. Na jednu stranu jsem ráda, že je to tady tak klidné a že se zde neshlukují nějaké party, ale třeba maminky s kočárkem si můžou sednout jen na lavičky u zámku. A tam je to všechno na sluníčku. Taky by se mohla opravit cesta od ulice U Obůrky a ošetřit stromy. Z těch někdy padají suché větve,“ vypočítala Sedláková, co se jí v třebíčském zámeckém parku líbí a co by zde chtěla změnit.

I Pavel Procházka má zdejší prostředí rád. „Určitě bych ale uvítal, kdyby se spravila ta cesta z Podzámecké nivy. Jestli se ta pěšina vůbec dá nazvat cestou,“ přidal další výtku mladý Třebíčan.

Zámecký park v Třebíči



Založil jej hraběcí rod Valdštejnů.



Rozlehlá plocha západně od třebíčského zámku. Má plochu téměř 40 tisíc čtverečních metrů.



Na jeho jižní straně je Podzámecká niva, kde se pořádají festivaly či koncerty.



Zcela na západě sousedí s koupalištěm Polanka.



Park je volně přístupný.

Přání obou by se mělo do několika let splnit. Město nyní zadalo vytvoření projektové dokumentace. „Pevně věříme, že je to poslední část, která nám chybí k tomu, abychom se mohli pustit do tolik očekávané revitalizace zámeckého parku,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Lidé ve městě se nemusejí obávat zásadních změn. Před lety se například mluvilo o tom, že by v prostoru parku měla vzniknout kavárna. Tyto plány se však postupem času změnily. „Chceme, aby prostor zůstal parkem. Musí tam dojít hlavně k ošetření dřevin a úpravě cest,“ vysvětlil starosta Pacal.

Jeho zástupce Pavel Janata byl konkrétnější. „Úpravy se sice týkají prostoru od nádvoří zámku až po zúžení parku u ulice U Obůrky, ale na louce před zámkem by nemělo dojít k zásadním změnám. Jde zejména o stromy za loukou směrem k rokli a nahoru k Nehradovu. A také o svah k Podzámecké nivě, v místech, kde jsou terasy. Revitalizace by také zahrnula úpravu cesty, která vede z Podzámecké nivy pod zámkem do parku. To je hlavní komunikační páteř,“ nechal se slyšet Janata.

Projektová dokumentace na revitalizaci parku vyjde na téměř půl milionu korun. Ta napoví, kolik budou práce stát. Město uvažuje, že by na revitalizaci později získalo finance pomocí dotací.

Obnovou nyní prochází také další oblíbený park v centru města, Hrádek. Zde by práce měly skončit v příštím roce.