Hrotovice – Nesnadné rozhodnutí zrálo dlouho. "Již loni jsem se rozhodoval co dál, i když nejsem vyhořelý, práce ve škole mne nadále baví a naplňuje, rozhodl jsem se ve funkci ředitele školy letos skončit. Rozhodování to nebylo vůbec jednoduché," prozradil Kašpárek. Třebíčskému deníku rád zodpověděl několik otázek, které přibližují jeho práci ve škole a velkou zálibu ve sportu.

Narodil jste se v Hrotovicích?

Ne, jsem naplavenina. Naše rodina pochází z Litovan, kde jsem navštěvoval jednotřídku na prvním stupni. V šesti letech, v roce 1962 mi utkvěl v paměti jeden zážitek. To nám komunisté sebrali pole a když odváděli z hospodářství dobytek, děda brečel. Když jsem byl v páté třídě, rodiče koupili domek v Bačicích a to už bylo pouze čtyři kilometry do Hrotovic. Avšak ještě jsem se Hrotovicím vyhnul, autobusové spojení do školy bylo lepší do Základní školy Myslibořice. Tam nás vedl ke sportu pan učitel Miroslav Michálek, se kterým jsme se zúčastňovali všech možných školních soutěží. Po příchodu ze školy jsme práskli kabelou a denně do večera jsme trávili na skalce u lesa, kde jsme hráli až do tmy fotbal. Hřiště bylo na docela velkém kopci, aspoň se nám to tehdy tak jevilo, nebylo oplocené, ze dvou stran byla prudká stráň a byla docela fuška chodit po střelách na branku dolů po skalách pro míče. Až nástupem na gymnázium do Moravských Budějovic jsem objevil Hrotovice a začal v dorostu hrát fotbal soutěžně. To se psal rok 1972.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Jste ředitelem Základní školy Hrotovice, ale také jste jednatelem Tělocvičné jednoty Sokol Hrotovice. Mohl byste mi krátce představit TJ Sokol?

S fotbalem a školou jsem se připoutal do Hrotovic a to trvá v podstatě dodnes. Fotbal jsem hrál pak i za muže. Po gymnáziu jsem se dostal na Pedagogickou fakultu UJEP Brno. Bavila mne kromě sportu technika, proto jsem si vybral kombinaci matematika-fyziika. Po promoci v roce 1980 jsem měl štěstí, na Základní škole Hrotovice se uvolnilo místo, tak jsem tu začal učit. Kromě svých předmětů i tělesnou výchovu a zároveň jsem začal trénovat žactvo ve fotbale. U trénování jsem vydržel čtyřicet let bez jediného roku přestávky. V roce 1990 jsem vyhrál konkurz na ředitele Základní školy Hrotovice, to už jsem měl za sebou doktorát z fyziky. Po jednatřiceti letech budu letos v létě ve funkci končit. Před revolucí nebyl nikdo, kdo by převzal funkci starosty sokola. Takže jsem v letech 1989 až 2016 spojil funkci ředitele se starostováním v sokole. Od roku 2016 jsem jednatelem sokola. V sokole jsme dlouhodobě podporovali tři sporty, o které je ve městě zájem, ve kterých se v Hrotovicích hrály krajské soutěže: fotbal, volejbal a stolní tenis. Další složky se pravidelných soutěží nezúčastňují: aerobic, cvičení žen, cvičení s dětmi, nohejbal, futsal, tenis. Podpoře sportu v Hrotovicích pomohlo i to, že jsem byl šest volebních období od roku 1990 do 2014 zastupitelem města.

Jak jste se dostal k Sokolu?

To bych vyjádřil velmi jednoduše. Láska ke sportu. A pak také malá ochota lidí podílet se na věcech veřejných. S nedostatkem lidí ochotných se podílet na sportovní činnosti dětí přetrvává dodnes. Například v současné době již druhý rok nemáme předsedu oddílu kopané. Přesto máme v činnosti čtyři žákovská fotbalová mužstva. Jako ředitel školy a starosta sokola jsem vždy podporoval sportovní činnost dětí, na škole je v činnosti každý rok dvacet až pětadvacet kroužků, převážně sportovních. Šikovné děti registrujeme a zapojujeme do organizovaných soutěží v jednotlivých sportech v sokole.

Jak zvládáte současnou situaci?

Zvládáme, ale trvá to již dlouho, všichni jsou již unaveni. Loni začátkem března jsme absolvovali s ženou a oběma dcerami nádhernou dovolenou v Barceloně. Jedno odpoledne jsme si dopřáli i slunění na mořské pláži. Když jsme přiletěli, pandemie se u nás začala rozjíždět. Zažili jsme si doma pěknou hysterii, tak jsme se raději sami a dobrovolně přihlásili ke čtrnáctidenní karanténě. Naštěstí byla pro nás za rok jediná. Složitá je situace ve škole, kde vláda a ministerstva podmínky neustále mění, někdy nesmyslně. V letošním školním roce jsme vytvořili rekord v počtu vytváření on-line rozvrhů. Ani po loňské jarní uzávěře jsem si nemyslel, že můj poslední rok ve funkci ředitele školy bude takový jiný. Naštěstí jsme zatím měli pouze na podzim dvě třídy v karanténě. Velmi náročná je pro učitele, děti i rodiče distanční výuka, proto se již těšíme na návrat k prezenční výuce. Ihned jsme také koncem dubna po uvolnění zahájili fotbalové tréninky se všemi mužstvy. Bohužel volejbalisté a stolní tenisté zatím svoji činnost nemohli obnovit. Hodně mě zklamalo rozhodnutí výkonného výboru FAČR ze 4. května, který zcela neuváženě a předčasně zrušil soutěžní ročník 2020/21. Přátelská utkání, která budeme náhradou hrát, nenahradí mistrovská utkání. Nehledě na to, že jsme měli s muži ve III. třídě našlápnuto na postup, po devíti odehraných podzimních kolech vedeme tabulku s plným počtem sedmadvaceti bodů. Stačilo dohrát polovinu soutěže, to je třetí utkání, pro nás s dohrávkou čtvrté. Na postup jsme se těšili. Jde o zrušení postupů a sestupů již druhý rok po sobě. Pro fotbal to není dobře. Proto 3. června na valné hromadě FAČR budu držet palce Láďovi Šmicerovi a jeho Fevoluci, aby vedení FAČR bylo ze Strahova vymeteno.

Pořádáte nějaké pravidelné akce?

Moje představa je trochu jiná. Pod pravidelnou akcí si nepředstavuji provést jedenkrát ročně sportovní akci a tu pak dobře odprezentovat. Dávám jednoznačně přednost pravidelné sportovní činnosti mládeže několikrát týdně. K tomu vedu učitele ve škole i trenéry v sokole. Tím nechci říct, že jsem proti dálkovým pochodům, běhu městem, sportovním dnům a podobně. Tyto akce také Hrotovicích pořádáme, beru je však pouze jako doplněk sportovní činnosti. Zlepšení zdravého životního stylu populace moc nepomohou.

Co se vám za poslední dobu podařilo? Na čem jste minulý rok pracovali?

V porevoluční době jsem si uvědomil, že Hrotovicím chybí pro sport tři základní věci: hala, travnaté fotbalové hřiště a školní hřiště odpovídajících parametrů. Že na to budeme potřebovat jednatřicet let, jsem netušil. Sport se prosazoval těžce. Ve škole jsme měli pouze malou tělocvičnu o rozměrech třídy a cvičení v sokolovně nebylo ideální. Ta nesplňovala parametry ani na volejbal, také bylo problém skloubit taneční zábavy a čistotu na sportování. Jakmile se podařilo přesvědčit vedení města a zastupitelstvo, věci se daly do pohybu. Nejdříve jme se pustili do sportovní haly při Základní škole Hrotovice, i když se dotace na stavbu nepodařila sehnat. Otevřela se v roce 1995. Slavnostnímu otevření byl přítomen tehdejší předseda parlamentu PhDr. Milan Uhde, který rok předtím předal starostce Hrotovic PaedDr. Jiřině Suchardové jmenování Hrotovic městem. Zastupitelstvem města byl jmenován čestným občanem Hrotovic. V hale začali trénovat volejbalisté, stolní tenisté, přes zimu i fotbalisté. Mělo to vliv na zvýšení úrovně těchto sportů v Hrotovicích. Volejbalisté hráli devět let II. ligu, stolní tenisté se probojovali do krajského přeboru II. Dalších dvanáct let jsme usilovali o výstavbu nového fotbalového hřiště. To u sokolovny bylo malých rozměrů a s prosívkou. Podařilo se to na Brněnské ulici na okraji města v krásném lesním prostředí. V roce 2007 jsme slavnostně otvírali areál se dvěma hřišti. A fotbal se postupně probojoval až do I. A třídy Kraje Vysočina. V loňském roce se podařilo získat grant na stavbu školního sportovního hřiště s umělým povrchem. Na podzim byla stavba zahájena, o letošních prázdninách začne hřiště sloužit dětem na výuku tělesné výchovy i veřejnosti. Rozšíří se u nás možnosti věnovat se dalším druhům sportů: atletika, florbal, tenis, inline hokej. Obě velké akce byly podmíněny získáním grantu městem Hrotovice. Na všechny tři sportovní stavby jsem velice pyšný a věřím, že budou ještě dlouho sloužit dětem a občanům města. Stejně tak nová cvičná kuchyň a školní zahrada v základní škole v objemu pěti milionů korun, které jsme otevřeli loni na podzim.

Máte ještě nějaký jiný koníček?

Kromě fotbalu jsem se ještě zároveň věnoval stolnímu tenisu. Po skončení závodní činnosti v kopané se stal pro mne stolní tenis sportem číslo jedna. Ten jsem hrál závodně do šedesáti let v krajském přeboru I. Od čtyřiceti let jsem ve stolním tenisu pravidelně hrával veteránské soutěže, účastnil jsem se mistrovství ČR, kde jsem se nejvýše umístil na pátém místě. Zážitkem pro mne byly také ME a MS veteránů.

Máte nějaký zážitek spojený se sportem, na který rád vzpomínáte?

Když jsme byli v roce 2008 na Mistrovství světa veteránů ve stolním tenisu v Rio de Janeiru, poznali jsme krásy města jako například Sambodrom, pláže Copacabana a Ipanema, sochu Krista Spasitele na hoře Cordovado v národním parku Tijuca, navštívili jsme i věhlasnou Cukrovou homoli, která je další dominantou města. Nemohli jsme vynechat fotbalový chrám Maracaná. Naopak jsme se vyhýbali chudinským čtvrtím, tzv. favelám, kde bují kriminalita a nejsou pod kontrolou města a policie. Stejně nám to nepomohlo. S kriminalitou jsme se setkali hned první den na pláži Copacabana. Při slunění v písku proběhli kolem dva starší hoši a sebrali spoluhráči fotoaparát. Nepočítali však s dobře trénovanými stolními tenisty. Zloděje jsme dohonili a předali policii. Dobře to dopadlo, nadále jsme však už byli opatrnější.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Tak nějak si za ty roky zvykla. Buď mne našli po pracovní době ve škole nebo na hřišti. Avšak žena i holky jsou sportovně založené, takže jsem měl doma vždy podporu.

Jaké máte plány do budoucna?

Všechno jednou začíná a končí. Letos mi bude pětašedesát let. Tuto hranici jsem si stanovil sám jako nepřekročitelnou. Již loni jsem se rozhodoval co dál, i když nejsem vyhořelý, práce ve škole mne nadále baví a naplňuje, rozhodl jsem se ve funkci ředitele školy letos skončit. Rozhodování to nebylo vůbec jednoduché. V létě předám školu nové paní ředitelce Miladě Simandlové, která v dubnu vyhrála konkurz na ředitele školy. Pokud zdraví dovolí, chtěl bych pomoci ještě chvilku v sokole a mužstvu mužů do vyšší soutěže. Už nikoliv jako trenér, ale vedoucí mužstva. Také se musíme s rodinou starat o chalupu s velkou zahradou v Rouchovanech. Takže o pracovní náplň v důchodu se nebojím.

Jaká je vaše oblíbená knížka z dětství a proč?

Asi jako u většiny dětí v těch letech jsem hltal mayovky z divokého západu o indiánech a sledoval filmy. Postupem času jsem se přeorientoval na odbornou literaturu, literaturu faktu a to mne baví dodnes.

Máte tip na procházku, nebo místo, kam rád chodíte? Nebo kam rádi jezdíte?

Budete se divit, ale takové místo nemáme. Jsme s ženou rádi všude, kde je hezky, místa raději měníme a poznáváme nová. Jak stárneme, trávíme stále více času na chalupě. Takže to je naše místo, kam rádi jezdíme. Stále trávím hodně času na fotbalových hřištích. Chystám se podívat na utkání první ligy žen Lokomotiva Brno-Pardubice. V Pardubicích totiž hraje naše odchovankyně Radka Hlouchová, hostuje ze Sparty Praha a je v reprezentaci ČR 17. Z takových odchovanců máme velkou radost.

Jaké je Vaše životní krédo nebo heslo?

Sportem ku zdraví. Tak jsem žil. A také jsem se vždy držel jedné a pro mne důležité zásady. Co děláš, dělej naplno, dělej pořádně nebo jdi od toho. „Přijímám to, co je. Nechávám plavat, co bylo. Mám víru v to, co přijde“.