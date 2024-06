Doslova z čistého nebe se zablesklo nad odloučeným pracovištěm Základní umělecké školy Třebíč. To se nachází na Soukopově ulici a lidé jej znají pod tradičním názvem Resonance. „Patnáctého května nám ředitelka oznámila, že se musíme do konce června vystěhovat,“ sdělil jeden z pracovníků tohoto pracoviště. Jméno uvést nechtěl, redakce ho ale zná. „Je to opravdu nepříjemné, když je to takhle náhlé. Zvlášť teď ke konci školního roku, kdy je plno vystoupení a koncertů. Těžko se dá tak rychle sbalit celou budovu,“ doplnil dotyčný.

Rodiče sepsali petici proti sloučení ZUŠ

Celý provoz v budově Resonance by se měl přestěhovat do kulturního domu Fórum, kde ZUŠ Třebíč sídlí, a několika místností ve vedlejší Pasáži. „V téhle budově jsem spokojený, stěhování tedy pro mě není příjemné. Navíc to budu mít dál, a protože jsem z Týna, tak i přes všechny ty křižovatky. A u Pasáže je navíc hluk, tady byl větší klid,“ vylíčil žák Richard, který v Resonanci studuje hru na klávesy.