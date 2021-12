Delší prázdniny vyhlíží také na Základní škole Benešova. „V karanténě máme čtyři třídy. Jenže to se pořád mění. Jakmile se někdo uzdraví, jiný onemocní. Snažíme se o hybridní výuku. Učitelé zároveň komunikují s dětmi ve třídě i doma. Museli jsme upravit i kroužky. Dříve si děti vybíraly, kam chtějí jít. Teď jde celá družina do tělocviku, keramiky nebo divadlo. Je to finančně náročnější, ale jako provizorní řešení to funguje,“ uvedl ředitel Jan Vaněk.

Nemoci nejsou jediné, s čím se školy musí potýkat. „Nejobtížnější pro nás byl listopad. Tehdy jsme s tím zápasili opravdu hodně. Teď nás trápí spíš necovidová onemocnění. Převažují angíny, chřipky či rýmy, když se to člověk snaží přechodit. Únava je tu cítit. A nezažil jsem za svou kariéru takovou změnu chování u dětí. Domácí přípravu mají na půl plynu, nedokáží se ve škole soustředit a mají pomalejší tempo. Na tohle jsme nebyli zvyklí, i když se třeba snaží,“ posteskl si ředitel základní školy T. G. Masaryka Martin Hlávka.

Školy se zároveň budou muset obejít bez maturitních plesů či vánočních besídek. „Pečlivě zvažujeme, co budeme organizovat, aby se třídy nemíchaly. Vánoční akademii jsme nakonec ani nezačali plánovat. Přitom to bývala tradice, kterou jsme chtěli mít i letos. Studenti pak pláčou, že budou bez maturitních plesů. Je to pro ně důležitý rituál. Doufají, že ho uspořádají někdy příští rok. Aspoň že jsme oslavili výročí založení školy, o měsíc později už by to nešlo,“ prozradila zástupkyně ředitelky třebíčského gymnázia Lenka Chybová.

Lepší situaci mají na katolickém gymnáziu. „Jedna třída stužkovací ples stihla ještě před eskalací vlny. Druhá však neví, jestli ho bude mít. Vánoční akademii letos neuspořádáme. Jediné, co budeme mít jako škola dohromady, je vánoční mše. Dodržíme při ní hygienická opatření. Bude v bazilice, kam se žáci vejdou i s rozestupy,“ dodal ředitel Vít Feldbabel.