Obavy z budoucnosti panují na obou stranách. „My máme strach, jestli počet zákazníků moc neklesne. Naopak zákazníci volají a ptají se, jestli svoje objednávky vůbec dostanou a jestli cukrárna funguje,“ popsala situaci Jaroslava Šturcová z cukrárny Fontána v Přibyslavi. Jak zdůraznila, snaží se cukrárna zákazníky nezklamat. „Bereme objednávky na těsta tak na hotové cukroví. Chceme vyhovět všem, co si zboží objednají. Otevřeme třeba i výdejní okénko,“ zdůraznila Šturcová. Obavy z malého zájmu zákazníků o vánoční cukroví má i rodina Pavlíčkových z cukrárny U Hrušků v Havlíčkově Brodě. „Zájem je menší než loni. Máme pultový prodej, ale zákazníků málo. Jestli budeme brát objednávky na čajové pečivo na Vánoce zatím nevíme. Ale tradiční objednávku minizákusků na vánoční stůl chceme zachovat,“ dodali Pavlíčkovi.

Pandemie koronaviru podle cukrářů lidi poznamenala. „Drží se při zdi. Neplánují dopředu. Už to není, co bývalo. Objednávek máme letos daleko méně a ty jsme pokryly. S ohledem na nejistou situaci další objednávky nepřijímáme,“ povzdechla si cukrářka Olga Kunová z Jihlavy. Stejnou zkušenost má i Andrea Koudelová z pekárny Vrátka Třebíč. „Objednávek na vánoční cukroví je daleko méně.. Je to špatné. Lidé šetří nebo nemají chuť nic slavit,“ konstatovala Koudelová. Výjimkou je zřejmě cukrářka Jitka Jarošová z Rynárce na Pelhřimovsku, která tvrdí že pandemie koronaviru se na zájmu o vánoční cukroví vůbec nepodepsala. Ona má svůj diář už má plný. Peče pro stálý okruh zákazníků, letos napeče asi 50 kilo. Naopak cukrárna na náměstí v Chotěboři letos objednávky na cukroví úplně zrušila, protože budoucnost je nejistá a zákazníků stále méně.

Obavy ze smutných Vánoc

K těm, co se na vánoční svátky vůbec netěší, patří Josef Kubát z Havlíčkova Brodu. Jeho rodina prý žádné velké svátky s hodováním a mísami cukroví neplánuje. „Na cukroví nemám chuť. Jestli se bude v řádu měsíců držet ten jejich lockdown, tak po Vánocích stoupne chudoba a počet lidí v depresi bez chuti do života. Už teď kolem sebe vidím, kolik lidí funguje jako tělo bez duše,“ povzdechl si pan Josef.

Obavy ze smutných Vánoc potvrdil například šéf České lékařské komory Milan Kubek. „Obávám se, že Vánoce, jak jsme si na ně zvykli, letos nebudou. Nutná opatření jsme zavedli pozdě a nebyla dost tvrdá. Epidemii se podařilo epidemii zpomalit, ale návrat k normálu bude trvat ještě dlouho,“ zdůraznil Kubek s tím, že případné rozvolnění je v nedohlednu. Podle klinického psychologa Jana Kulhánka z centra psychoterapie Anděl ve společnosti převažuje sklíčenost, únava, strach, zlost a smutek. U každého je ten koktejl pocitů namíchaný jinak. Ohledně Vánoc si zatím lidé své pocity moc nepřipouštějí, ale začíná růst napětí,“ poznamenal psycholog. Na druhou stranu je to podle psychologa možná příležitost jak trávit Vánoce více jako rodina než u nákupního šílenství.

Ceny vánočního cukroví

Fontána Přibyslav

čajové pečivo 500g 170 korun

těsto linecké světlé 500g 29 korun

Cukrárna U Hrušků Havlíčkův Brod

minizákusky 1 kus 15 korun

U Janovských Nové Město na Moravě

cena za kilo 490 až 550 korun

Cukrárna Slavice Třebíč

Vánoční cukroví míchané 430 korun kilo

Cukrárna Kunová Jihlava

objednávky už nepřijímá

(orientační cena 400 až 500 korun kilo)