Bude možné nastupovat se dvěma kočárky? I to jsou otázky, které Třebíčané pokládají poté, co radnice oznámila výsledky výběrového řízení na nového provozovatele městské autobusové dopravy. „Kolikrát stojí na zastávce kočárky dva a řidič může pustit jen jeden. Je na jeho zodpovědnosti, zda umožní i nástup druhého. Zvláště v dešti nebo naopak horku je to tedy taková nepříjemná sázka do loterie,“ vysvětlila maminka ročního dítěte Alena Slabá. „Takže je mi celkem jedno, která firma bude od roku 2025 v Třebíči s autobusy jezdit, spíš mi jde o tu praktičnost,“ dodala.

ICOM v Třebíči končí, obří zakázku na provoz městské dopravy vyhrál Bors

Nástup dvou kočárků přislíbil již dříve starosta Pavel Pacal. Nově ale také uvedl, že nyní se čeká na to, zda se nějaká firma k výsledkům výběrového řízení nevyjádří. A jak se zdá, podání námitky je na obzoru. Společnost, která celý konkurz administrovala, městu doporučila, aby z řízení vyloučila velkobítešský podnik BDS-Bus.