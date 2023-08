Tento test Deníku trvá jen něco přes pět minut, přičemž skóre je velmi negativní. Křižovatkou za tu dobu od Nádražní ulice projelo dvacet aut. Ta, která odbočila správně, byla v menšině. „Co je vám potom, jak jezdím. Přece nebudu objíždět půl města, když tady stejně nikdo nepracuje. A vůbec, vždyť takhle jezdí skoro každej! Dejte mi pokoj!“ rozčiluje se na redaktora Deníku jeden řidič, který právě projel přes křižovatku rovně a následně zastavil v protilehlé Jungmannově ulici. Své jméno rozhodně uvést nechce.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Má k tomu celkem pochopitelné důvody. Nerespektování dopravního značení je totiž přestupek. „Řidiči lze za přestupek uložit na místě pokutu do dvou tisíc korun. Ve správním řízení hrozí postih 1500 až 2500 korun,“ vzkazuje mluvčí vysočinské policie Jana Kroutilová.

Mimochodem, policie na místě občas stává. „Taky jsem tady policajty viděl, ale to by tady museli stát čtyřiadvacet hodin denně. Je ale fakt, že by si určitě vydělali. Těch, kteří jedou rovně nebo doleva, je dvakrát víc než těch, kteří odbočí správně,“ hodnotí situaci senior Josef Horák. „Já tedy neřídím, takže mi to může být jedno, ale na druhou stranu mě jako chodce mrzí, že se tu uzavřel i přechod. Lidi ale přes něj stejně přecházejí. Ale jak ti řidiči, tak i chodci to dělají proto, že se na křižovatce opravdu nijak zvlášť nepracuje,“ zamýšlí se důchodce.

Pokud někdo jede z jižní strany města, tedy například od Stop-shopu, měl by ze Znojemské ulice odbočit na objížďku přes Březinovu ulici a poté se na Bráfovu třídu dostat přes nadjezdy u nemocnice. Na křižovatku pod nádražím tato vzdálenost činí půldruhého kilometru. Pokud ale řidič neodbočí a jede na křižovatku přímo po Znojemské dolů, je to pouze půl kilometru. Ještě větší zajížďku absolvuje, pokud pod nádražím odbočí správně doprava a chce se dostat do centra. K Jejkovské bráně, která ústí na Karlovo náměstí, je to s objížďkou přes Brněnskou ulici přes tři kilometry. Přímý směr přes Jungmannovu ulici je desetkrát kratší. Podobné dilema absolvují ti, kteří chtějí jet z Nádražní ulice na Jihlavu. Správné odbočení znamená objížďku na výpadovku na Brno a poté návrat přes celé město.

Značný počet přestupků na dané křižovatce zaznamenal i starosta Pavel Pacal. „Ti řidiči to absolutně ignorují. Osobně jsem tam viděl i traktor s návěsem. Odbočil doleva a celé to zablokoval. Zespodu, svrchu. Ale kdyby tam ta policie stála od rána do večera, tak by to nestačila ani pokutovat,“ podotýká Pacal.

Je pravda, že za těch pět minut testu Deníku by policisté při maximální možné sazbě mohli utržit osmadvacet tisíc korun. Čtrnáct řidičů z dvaceti totiž odbočilo špatně.