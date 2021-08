Dá se říct, že všechny zhoršené vodní plochy, jsou už jakýmsi evergreenem. Sedlice dokonce pohořela hned při prvním měření. „Zhoršená jakost vody tam bývá po celou sezonu,“ sdělila tehdy Kristýna Štěpánová z pelhřimovské pobočky krajské hygienické stanice.

To potvrdila i Hana Brožová z Pelhřimova. „Ani mě to nepřekvapuje. Trnávka je sice krásné místo, ale toto se opakuje každý rok. S rodinou proto raději jezdíme do lomu v Horní Cerekvi, u kterého jsem špatnou vodu snad ještě nezažila,“ svěřila se.

Právě zmíněný hornocerekvický lom patří na opačný konec žebříčku. Voda je v průhledná na více než tři metry, a patří tak k nejprůzračnějším plochám v kraji. Skvělé koupací podmínky pro plavce hlásí třeba i koupací biotop v Jemnici či rybník Stejskal na Třebíčsku nebo Velký a Malý Pařezitý na Jihlavsku.

Kontrolní vzorky hygienici odebírají každých čtrnáct dní. „V okamžiku, kdy však zjistíme nějaký problém, třeba zvýšený počet sinic, musíme vyjíždět každý týden,“ doplnila další krajská hygienička Martina Fišarová.

VODNÍ PLOCHY NA VYSOČINĚ

Vhodné ke koupání:



* Malý Pařezitý (JI)

* Velký Pařezitý (JI)

* Koupací biotop Malvíny - Třešť (JI)

* Lom Horní Cerekev (PE)

* Dalešická přehrada - Koněšínská pláž (TR)

* Koupací biotop Jemnice (TR)

* Stejskal (TR)

* Domanínský (ZR)

* Koupaliště Nové Město na Moravě (ZR)

* Pilská nádrž (ZR)

* Sykovec (ZR)

* Velké Dářko (ZR)

* Šiklův Mlýn (ZR)

Zhoršená jakost vody:

* Břevnická nádrž (HB)

* Ředkovec (HB)

* Medlov (ZR)

Nevhodné ke koupání:



* Kachlička (HB)

* Sedlice (PE)

* Trnávka (PE)