Na nedostatek práce si nemohou stěžovat například v očkovacím centru v Jihlavě – Hruškových Dvorech. „Další velká centra byla postupně uzavřena a očkování se přesunulo do prostor nemocnic v Třebíči, Pelhřimově a Novém Městě na Moravě. V Nemocnici Havlíčkův Brod očkují stále v původních prostorách, avšak v menším rozsahu,“ popsal současnou situaci náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

V očkovacích centrech nemocnic dostávají první, druhou i třetí posilující dávku zejména registrovaní pacienti včetně dětí. Jednodávkovou vakcínu Janssen pak nabízí zájemcům bez registrace jednou týdně v Jihlavě. V Havlíčkově Brodě a v Novém Městě na Moravě pak lze dostat bez registrace vakcínu Pfizer/BioNTech. Kraj křižuje také mobilní očkovací tým, v sobotu se bude očkovat přímo na Krajském úřadě. Vypomáhají i praktičtí lékaři a například Nemocnice Počátky nebo polikliniky v Třešti a v Telči.

Zájem v posledních dnech výrazně roste. „Ve srovnání s prvními termíny, kdy možnost nechat se očkovat bez registrace využívaly desítky, ojediněle stovka zájemců, nyní zaznamenáváme dvojnásobné i trojnásobné množství. Mobilní týmy očkují vakcínou Janssen i Pfizer/BioNTech, a to hlavně třetí dávky, ale i první a druhé dávky,“ sdělil Novotný. Hejtmanství na mobilním očkování spolupracuje se společnosti Podané ruce, zatím domlouvá termíny do konce roku.

S ohledem na vývoj situace očekává Novotný výrazně vyšší tlak veřejnosti na dostupné a rychlé termíny. Vidí však hned několik problémů. Podle něj nejsou dostatečně zapojení praktičtí lékaři, personál se navíc musí stále více starat o hospitalizované pacienty. „S tím, jak se postupně plní intenzivní i standardní covid lůžka v nemocnicích, se snižuje personální kapacita, kterou lze pro očkování veřejnosti využít,“ přiznal náměstek.

Také prostory, kde byla velká očkovací centra, už opět slouží svému účelu, ať už to jsou kulturní domy nebo sportovní haly. Vytipování nových prostor je obtížné a stejně tak zajistit do nich personál. „Podle našich možností se snažíme termíny pro očkování v krajských nemocnicích postupně přidávat, je to však velice obtížné, protože už začínáme narážet na personální strop,“ pokrčil rameny Novotný.

Antivaxeři to nevzdávají

Zatvrzelí odpůrci očkování se ale nehodlají vzdát a radši tak prodávají poukazy na pobyty, permanentky do posilovny a nebo třeba i lístky na středeční koncert Ewy Farné v Jihlavě. „Já očkovaná jsem, ale kamarádka se rozhodla proti covidu bojovat lepší kondicí. Teď ji do posilovny nepustí a mě to samotnou nebaví,“ vysvětlila Veronika Dostálová, proč hluboko pod cenou prodala svoji do konce roku platící permanentku do fitness centra.

Očividně méně lidí chodí i na obědy či večeře. Ekonom Lukáš Kovanda odhadl, že restaurace v Česku kvůli v pondělí zavedeným opatřením, tedy neuznávání testů, přijdou do konce letošního roku zhruba o pět miliard.

Jak se vyvíjí situace?



- veřejnost na přísnější opatření reaguje vyšším zájmem o očkování



- někteří radši zůstávají doma a prodávají vše, co nemohou využít



- našli se ale i takoví, kteří se pokusili podvádět

Ne každý se ale nechá očkovat nebo sedí doma. Někteří se uchylují k řešením, které jsou v rozporu se zákonem. Hledají, kdo by je nakazil a policie už na sociálních sítích zaznamenala i nabídky padělaných certifikátů. Prodávajícím i kupujícím hrozí, že skončí až na tři roky za mřížemi.

V krajském městě se pak několika lidem na začátku listopadu podařilo obejít systém očkovacího centra. Celkem dvanáct lidí dostalo certifikát a pak se vymluvilo, že potřebují na toaletu. Následně z centra odešli, aniž by vešli přímo do očkovací místnosti a dostali injekci.

Další pokusy o podvod už pracovníci centra odhalili a stejné to bude i do budoucna. „Máme na místě člověka, který dozoruje, aby všichni lidé, co prošli od registrace, šli k vakcinaci a neodcházeli,“ potvrdila Deníku v pondělí 22. listopadu odpoledne mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.