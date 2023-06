Marmelády, kynuté knedlíky, buchty. Už při sběru lidé rozmýšlejí, na co všechno jahody použijí. Někteří neodolají a nasbírané ovoce ochutnají ještě na jahodové plantáži. Mají to dovolené. Podle Jana Simandla, který se o pole stará, aspoň zjistí, co sbírají. „Mohou sníst, co chtějí. To tady neřešíme. Museli bychom totiž zákazníky vážit před sběrem a po něm,“ směje se v nadsázce.

Jiná pravidla už sběrači dodržovat musí. Pokud nesbírají v přiděleném záhonu, Simandl je napomene. „Lidem vždycky připadá, že jahody na jiném místě bývají červenější. Pravda to není. Kůly značíme, kde už lidé sbírali. Kdyby každý sahal jinam, tak je z toho za chvíli chaos,“ upozorňuje. Děti jsou podle něj vítanými pomocníky, domácí mazlíčci však mezi ovoce nesmí.

Ze zákazu si však nic nedělá divoká zvěř. Mezi řádky a sběrači občas drze proběhnou myšky. Nejde však o jediná zvířata, která záhony navštěvují. Podle Simandla tomu nejde zabránit. „Chodí nám sem i zajíci, nebo dokonce srnky. Hlavně v noci a ráno, když tu nikdo není. Nedokážeme to ohlídat. Aspoň víme, že jim chutná. Jen zvířata jahody nakoušou, jenže nesní. Tak po nich jahody sbíráme, aby tam nezůstaly,“ ujišťuje farmář.

Sbírání jahod je i zároveň pro tělo tělocvik. Dřepnout si, vybrat z trsu zralé jahody, dát je do košíku, přesunout se dál a celý koloběh opakovat. A to i celou hodinu. „Pohyb je to slušný, člověku to dá zabrat. Musím si občas odpočinout a narovnat záda. Jinak by to ani nešlo,“ přiznává Soňa Ptenorová. Rozhodnutí jít na jahody však nelituje. „Košík se plní rychle. Jahody jsou všude. Takhle je sbíráme poprvé, doteď jsme je kupovali v obchodech. Tohle je lepší,“ říká spokojeně sběračka, která dala na doporučení sousedky.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Aby mohli lidé samosběr v Jiraticích využít, musí se předem ohlásit. Náhodní zájemci na pole nemůžou. Přihlášky na sběr mizí stejně rychle jako lístky na koncert. „Do tří minut od spuštění byla všechna volná místa zabraná. Bylo to jako loterie, ale stihli. Naštěstí tady je výhra na druhou stranu jistá,“ potěžkává košík jahod Pavel Škrdla s tím, že by se letos ještě rád ke sběru vrátil.