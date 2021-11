Procházel se po něm Rudolf Hrušínský nebo Jiří Suchý. Barokní most z 18. století v Náměšti nad Oslavou se díky své romantické podobě objevil v několika filmech a pohádkách. Nyní se už dva roky opravuje. Dobrou zprávou je, že i po celkové rekonstrukci zůstane nadále přístupný pro pěší. „Je to důležitá spojnice pro místní i pro turisty, kteří míří na zámek. Nejbližší most je totiž až silniční nebo lávka u zimního stadionu,“ vysvětlil vedoucí odboru správy majetku města Petr Kafka.

Barokní most v Náměšti nad Oslavou



* Most se stavěl v letech 1733 až 1744

* Je dlouhý 62 metrů, klene se nad řekou Oslavou

* Jeho oprava bude stát téměř 12 milionů korun

* Zhruba polovinu uhradí město, zbytek pokryje dotace

* Restaurování prvních čtyř soch vyjde na 640 tisíc korun

Most pochází z 18. století, až do roku 1986 po něm jezdila auta. Na přelomu 80. a 90. let prošel rozsáhlou rekonstrukcí, kdy jej zpevnila velká železobetonová deska. A to byl kámen úrazu. Protože se jednalo o monolitickou konstrukci, deska se podle počasí rozpínala či smršťovala. Následkem toho začaly praskat mostní zídky. „Jednalo se hlavně o vzhledový problém, statiku to nenarušilo. Římsy ale popraskaly, padala omítka, narušila se i hydroizolace. Vše na mostě se proto během oprav sejmulo až po onu železobetonovou desku, do které se poté udělaly dilatační spáry,“ popsal Kafka. Díky tomu bude most podle jeho slov reagovat na změny teplot.

Nově se vystavěly i zídky a zřídila hydroizolace, v současné době se na mostu dokončuje také osazování lamp veřejného osvětlení. Na oba konce mostu se také vrátily první čtyři sochy. Ty se, stejně jako šestnáct ostatních, dočkají omlazovací péče od restaurátora. „Město získalo nejen dotační prostředky na samotnou rekonstrukci mostu, ale i více než třísettisícovou dotaci z Kraje Vysočina na restaurování soch. Máme v plánu, že v průběhu následujících let budeme restaurovat každý rok čtyři sochy. Takže k těm čtyřem zrestaurovaným, které už jsou na mostě, na konci listopadu přidáme dalších dvanáct neopravených, zbytek půjde příští rok k restaurátorovi,“ dodal Kafka.

Restaurování soch není součástí projektu rekonstrukce mostu, a proto se jejich obnova musela řešit zvlášť. Navíc už nejde o originály. Ty jsou uloženy v lapidáriu náměšťského zámku, na mostu už asi tři desítky let stojí jejich betonové kopie.

Díky své romantické podobě, kterou navíc umocňuje zámek nad ním, si most několikrát „zahrál“ i ve filmu. Vůbec nejradši místní vzpomínají na natáčení pohádky Císař a tambor z roku 1998. Hlavní roli tehdy ztvárnili Ondřej Vetchý a Petr Hradil (dříve známý jako Petr Rajchert), po jejichž boku se objevili třeba Jan Skopeček nebo Arnošt Goldflam. A také místní obyvatelé, kteří si natáčení velice užili. „Já jsem tam hrála i s dcerou. Sice v davu, ale bylo to moc pěkné, viděly jsme známé herce,“ zavzpomínala Stanislava Urbanová. „Kromě scén na mostě se natáčelo i na zámku. Když se Císař a tambor vysílá v televizi na Vánoce, tak se vždy ráda podívám a hledám se mezi komparzem,“ dodala.

Pohádku znají i ti, kteří nebydlí přímo ve městě. „Já z Náměště nejsem, ale vzpomínám si na ni. Moje známá, paní Jarošová, v ní také hrála,“ uvedla Anna Vlčková.

Císař a tambor není jediným filmem, v němž se náměšťský most objevil. Režisér Dušan Klein tu třeba natáčel část mysteriózního seriálu Strážce duší, Rudolf Hrušínský se po něm procházel ve starším českém filmu Dědictví, prakticky v celé Náměšti se natáčela dětská komedie Přijeď si pro mě, tady straší, v níž hlavní role ztvárnili Michal Suchánek a Pavel Nový. Nechyběla ani reklama na prací prášek, kdy celou mostovku pokrylo bílé plátno, po kterém korzoval Jiří Suchý.