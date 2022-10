Třebíčané chtěli nazvat novou zastávku „V koloně“. Město anketu raději zrušilo

Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Tento legendární povzdech někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina se dokonale hodí na úmysl, který mělo město Třebíč. To na Facebooku vyzvalo veřejnost, aby vymyslela název pro chystanou autobusovou zastávku u výpadovky na Znojmo, pod obchodním centrem Stop-shop. Bývá zde značný provoz, což se projevilo i v anketě. „Tato otázka u Třebíčanů vyvolala spoustu vtípků a recesí. Nejčastější návrh byl ‚V koloně‘. Sami tedy vybereme tři názvy, pro které lidé budou moci hlasovat,“ informovala mluvčí Irini Martakidisová.

Provoz v blízkosti třebíčského Stop-shopu bývá velmi hustý. Lidé proto navrhovali, aby se nová zastávka jmenovala "V koloně". To ale město odmítlo. | Video: Milan Krčmář