ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU Přijmeme mezi sebe šikovného kolegu s bydlištěm v Moravských Budějovicích a okolí do 70 km. V případě bydliště na trase - Jihlava - Velké Meziříčí - Brno - to vychází i s občasným pauzovaním doma. Pracovní dny PO - PÁ, víkendy volné. Rádi bychom přivítali samostatného kolegu, pouze na dlouhodobou spolupráci. Milovníka kamionů se zájmem o čistotu svěřeného majetku a slušným chováním ke kolegům a zákazníkům. Máme chuť do práce a kladný přístup, to stejné taky očekáváme. Co požadujeme? -Řidičské oprávnění C+E-Profesní průkaz a zdravotní způsobilost -Digitální kartu řidiče -Znalost a dodržovaní AETRU -Výpis z rejstříku trestů -Spolehlivost je podmínkou -Milovníka téhle práce -Péči o čistotu svěřeného vozidla -Slušné vystupování Co nabízíme? -Individuální, osobní a přátelský přístup -Zaměstnanecké bonusy -Oporu ve firmě při řešení i osobních záležitostí -Pevný výplatní termín, 100% jistota, že peníze jsou vždycky v termínu na účtě -Odpovídající platové podmínky vycházející na 45000,- čistého -Hrazeno školení řidičů -Cestovní pojištění -20 dnů proplacené dovolené -Vozidlo Ford F Max + plachtový návěs Více info o společnosti na stránkách www.loibl.cz nebo na telefonu +420 736 704 052 45 000 Kč

Detail nabízené práce