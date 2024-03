Dnes již zasypaný bazén u dnešní ZŠ Horka-Domky opravdu sloužil svému účelu. Po uveřejnění článku, který se tomuto tématu věnoval, se přihlásilo několik pamětníků. Ti potvrdili, že jedno léto byl bazén opravdu napuštěný.

Záhada bazénu u třebíčské školy, díl 2. Pamětníci se našli, v bazénu se koupali | Video: Deník/Milan Krčmář

Nebývalý ohlas zaznamenal článek Třebíčského deníku, který tak trochu nostalgicky zavzpomínal na bazén u dnešní základní školy Horka-Domky. Tato škola na jihu Třebíče dříve nosila název ZŠ náměstí Osvobození a od jejího vzniku v roce 1953 až do přelomu tisíciletí za ní bývala betonová nádrž. Nejprve volně přístupná, od začátku osmdesátých let zasypaná, přesto stále dobře patrná. Jenže – ta nádrž bývala stále bez vody a mnozí Třebíčané tvrdili, že v ní nikdy voda nebyla. Když ale Deník o bazénu přinesl vzpomínkový článek, začali se hlásit pamětníci, kteří se v bazénu skutečně koupali.

Důvodem stále prázdného bazénu byl jeho špatný technický stav. Pravděpodobně byl od počátku prasklý. „Školu jsem navštěvoval od roku 1954 do roku 1969 – nejprve mateřskou, pak základní a nakonec Střední všeobecně vzdělávací školu, tedy SVVŠ,“ zaslal svou vzpomínku Josef Dyntar na všechny tři instituce, které v té době v budově pospolu sídlily. „Bazén jsem opravdu za celou tu dobu nikdy neviděl napuštěný, ale na jaře 1969 se kdesi cosi hnulo, bazén trochu poopravili a napustili. Takže jsem svědkem, že několik měsíců napuštěný byl a sám jsem se tam v rámci hodin tělocviku asi dvakrát koupal. Myslím ale, že na podzim už zase bylo po všem,“ doplnil pamětník.

Záhada bazénu u třebíčské školy: nikdo neví, zda někdy sloužil svému účelu

Také Petr Klimánek potvrzuje, že se v bazénu coby žák koupal – avšak v jiném roce. „Dle zápisu v mém deníku byl bazén funkční v roce 1968. Předtím byl bazén opraven a vymazán pryskyřicí. Tenkrát jsem byl sedmé třídě a my jsme chodili v rámci tělocviku do bazénu plavat, což dokládá i můj zápis z deníku ze dne 18. června,“ podotkl Klimánek. „Dále jsme tam plavali i ve sportovních hrách. Koncem školního roku potápěči asi ze Svazarmu založili i potápěčský kroužek, který vedl nějaký Eda. Do kroužku jsme chodili a měli taky dýchací přístroje. Koupat se chodilo i o prázdninách. Pak asi znovu tekl, a tak ho vypustili,“ uvedl Klimánek, který nyní žije ve Znojmě.

Ti, kdo se v bazénu koupali, vzpomínají, že v něm bývala velmi studená voda. „Ale byla průzračně čistá. Já v té době mohl být asi ve druhé nebo třetí třídě,“ napsal Deníku Jiří Blažej.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

O něco starší František Homolka dodal, že napuštění bazénu v roce 1968 bylo jen jakýmsi pokusem tehdejších požárníků. A zároveň sdělil, že první, kdo bazén vůbec kdy napustil, byl on a jeho kamarádi – byť poněkud neplánovaně. „Po dokončení stavby (v roce 1953) prasklo bazénu dno kvůli špatnému podloží, proto byl stále prázdný. V roce 1958 jsme si my kluci z činžáku od školy chodili hrát do bazénu s míčem. Při hraní jsme jednou odkryli poklop kanálu a uviděli jsme ventil. Zvědavost zvítězila a bazén byl díky nám poprvé napuštěn vodou. Víc vody než v bazénu však bylo ve sklepě ve školní budově. Nikdy na nás ale nepřišli. Po této příhodě vodárny přípojku do bazénu zrušily,“ zavzpomínal na konec padesátých let Homolka.

KVÍZ: Pamatujete si na Třebíč před rokem 1989? Otestujte své znalosti

Napuštěný bazén si pamatují i Dagmar Vaďurová a Věra Jirků. Také se v něm koupaly, Jirků ale spíše vzpomíná na radosti, které dětem přinášela prázdná nádrž se svým svažujícím se dnem. „My ji totiž sjížděli na kočárcích a dalších vozidlech,“ usmála se při této vzpomínce Jirků.

Záhadou ale je, že o bazénu neexistuje žádná dokumentace. Ve škole jsou technické výkresy až ze 70. let minulého století, nepíše se o něm ani v kronikách školy, ani v kronikách gymnázia, které v budově také sídlilo. Stále tedy platí výzva čtenářům – kdyby snad někdo doma našel nějaké fotografie bazénu, bude za jejich kopie vděčný nejen Deník, ale i škola samotná. Zároveň děkujeme všem čtenářům, kteří reagovali na první článek a pomohli zodpovědět otázku, zda se v bazénu vůbec někdy někdo koupal.