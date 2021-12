VIDEO: Chcete si užít pořádnou stopu? Podívejte se, jak to vypadá u Rudíkova

Opravy ulic v Třebíči



* Osm opravovaných ulic měří necelé dva kilometry.

* V případě ulice Spojenců se bude upravovat úsek od ulice Pražské k ulici Revoluční.

* Zakázku provede firma Klee.

Při procházce zmíněnými ulicemi je patrné, že nemají nijak zásadně rozbitý povrch. Většinou je popraskaný, někde se objevuje štěrk, jen občas je asfalt opravdu vymletý. „Jenže po zimě asi bude hůř. Do těch prasklin nateče voda, zamrzne, pak zase roztaje, to se stane párkrát za sebou a z té štěrbiny bude najednou díra. Do roka by z toho byl tankodrom, takže už bylo načase. Navíc tudy často jezdí i autobusy městské dopravy, a tak povrch trpí o to víc,“ zamyslel se Petr Janák, který bydlí poblíž Březinovy ulice. Městské autobusy kromě této ulice projíždějí i ulicí Augustina Kratochvíla, Demlovou, Benešovou a Revoluční.

Jakub Lojda z Třebíče upozornil ještě na jednu drobnost. „Bydlím pod Demlovou ulicí, děti tam chodí do školy. Takže se na opravu povrchu těším, ale určitě by bylo potřeba konkrétně v Demlově ulici, ale možná i jinde, zrevidovat přechody pro chodce. U základní školy Světlo přechod chybí, a přitom tudy chodí hodně dětí. Rozhodně by bylo dobré ho tady nastříkat,“ poukázal Lojda na křižovatku mezi Demlovou a Kubešovou ulicí.

Radnice těmito opravami pokračuje v plošné obnově komunikací, která probíhala již v předchozích letech. „V loňském roce proběhly plošné opravy v ulicích Bedřicha Václavka, Brněnská, Chelčického, Křižíkova, Řípovská, Cyrilometodějská, Velkomeziříčská, Smila Osovského, Samešova a Soukopova a také krajská silnice v ulicích Znojemská a Spojovací. Letos se plošně opravily silnice v ulicích Marie Majerové, Táborské, Jungmannově a Slavická cesta,“ doplnila mluvčí města Irini Martakidisová.