Ta dodává, že ohňostroje jsou také ekologickým problémem. „I Akademie věd varuje, že se do ovzduší dostává při ohňostrojích spousta toxinů a karcinogenů. Tato spousta negativ by měla vyhrát nad tím jedním jediným pozitivem, což je krátkodobé a pomíjivé pobavení člověka,“ podotkla obyvatelka Třebíče.

Dagmar Chládková neskrývá, že má ohňostroje také ráda – přesto k nim má výhrady. „Ohňostroje miluji. Ale taky miluji ticho a klid. A to jde zkombinovat. Jsou ohňostroje, které jsou tiché a kvůli kterým nevymře strachy celý les. Jsou i jiné varianty. Například dronové či světelné show,“ nabídla Chládková dvě z možností.

Dronovou show o těchto Vánocích zkusili například v Moravských Budějovicích 27. prosince. Na Nový rok ale i tam radnice připravila i ohňostroj.

S jinou alternativou přišel Karel Kremláček. „Nechť město každoročně uspořádá koncert na náměstí či na zimním stadionu. Ten jistě přiláká mnoho lidí a dokáže je skutečně a upřímně kulturně spojit, nadchnout a duševně povznést, pokud nestačí krásné kulturní vánoční náměstí a je bezedná potřeba vyhazovat peníze za zbytečnosti,“ zaslal Deníku Kremláček svůj názor.

Peníze věnované na ohňostroj by se podle některých mohly využít i zcela jinak než pro zábavu. „Lepší je věnovat je například útulku pro opuštěná zvířata,“ navrhla Kateřina Skorocká.

A někteří lidé říkají, že slavit by vůbec nemuseli. „Já bych se bez veškerých oslav příchodu Nového roku obešla,“ sdělila Eva Novotná, která zároveň dodala, že ohňostroj nestresuje jen zvířata. „V posledních letech to vnímám i jako máma – některé děti jsou opravdu vystrašené. Zdravé děti ze strachu většinou vyrostou, ale jsou i děti s různými stupni postižení, autismem a podobně, kterým nejde vysvětlit, že ohňostroj je něco, co se jim má líbit,“ uvedla Novotná.

Další možností, jak nahradit ohňostroje, je například videomapping – tedy promítání promítání tematických snímků na veřejné budovy. S tím má Třebíč už zkušenosti, Třebíčané videomapping sledovali například při oslavách sta let republiky.

Starosta Pavel Pacal ale poukazuje na vysokou cenu za tuto show. „Videomapping jsme jako město zkoušeli při jiných příležitostech několikrát, ohlasy byly rozporuplné, náklady ve srovnatelné kvalitě s ohňostrojem několikanásobně vyšší. To byl například důvod, proč letošní oslavy dvaceti let Třebíče v Unesco byly zakončeny ohňostrojem. Tehdy jsme uvažovali i o videomappingu, ale náklady na něj byly sedmkrát vyšší,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Ten doplnil, že o jiné možnosti než přivítat letos nový rok ohňostrojem, město nezvažovalo. „Profesionálně provedený ohňostroj je dle našeho pohledu důstojným vstupem do nového kalendářního roku. Navíc o něj podle ohlasů většina obyvatel města stojí a má z něj radost,“ řekl Pacal, který jako problém vidí spíše amatérské ohňostroje.

„Desetiminutový kultivovaný ohňostroj má dopady ve srovnání dvoudenním nekoordinovaným odpalováním pyrotechniky minimální. Koneckonců vidíme to na většině světových metropolí, kde jsou násobně honosnější ohňostroje nedílnou součástí téměř všech oslav včetně nového roku. Pokud bychom chtěli omezit vliv na životní prostředí a ochránit zvířata, důsledně regulujme to, co a komu za pyrotechniku prodáváme. To je hlavní kámen úrazu těchto potíží. Zde si každý může zakoupit cokoliv. A pak to tak vypadá,“ povzdechl si starosta.

