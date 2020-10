„Letos jsme se zaměřili na příběhy lidí, skupin či spolků, kteří ve volném čase usilují svou činností o to, aby byla naše společnost méně rozdělená. V reakci na současnou situaci jsme se rozhodli ocenit navíc kromě hlavní kategorie „Srdcařů“, také „Hrdiny za časů krize“, kteří svou činností lépe napomohli zvládnout krizi spojenou s epidemií,“ řekla Kateřina Mlynářová, manažerka Ceny Via Bona.

Jakuba baví robotika a počítače. Zabývá se také 3D tiskem, je členem české tiskařské skupiny. Po vypuknutí krize na jaře i on přemýšlel jak by mohl pomoci. „. S ostatními začali tisknout první prototypy štítů, které sami navrhovali a zdokonalovali, poté však ale v paralelní skupině objevili projekt od Josefa Průši, který byl jednotný a všichni jej ihned začali tisknout. Ve skupině Jakub objevil tiskaře z nedalekého Znojemska, se kterými se rychle spojil a vytvořili tak nezávislou regionální skupinu,“ řekla Hana Sedláková z nadace Via Bona.

Poptávka ale převyšovala nabídku. „ Pro zvýšení výroby si Jakub zapůjčil druhou tiskárnu z gymnázia, třetí mu dodal místní podnikatel. Do výroby a distribuce štítů se zapojili další dobrovolníci. Jakub sám obsluhoval tiskárny dlouho do noci, ráno v šest pak začala služba rodičům. Večer se sešla v obýváku celá rodina při stříhání pruženky, řezání fólie, kompletování a balení štítů. Na třech tiskárnách, které u Kabelkových běžely dnem i nocí,“ popsala Sedláková.

„Na Jakuba jsme hrdí, jeho úspěch nás těší. Opravdu si to zaslouží, protože ten nápad vyšel čistě z něho, škola mu pouze zapůjčila jednu 3D tiskárnu,“ řekla Květa Bretšnajdrová, učitelka Gymnázia a SOŠ v Moravských Budějovicích.