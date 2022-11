„Vždycky jsem si kola přezouval sám. Vyplatí se si na to najít čas. Zároveň je lepší nic neponechat náhodě. Je bezpečnější se na zimu připravit s předstihem,“ prozradil. Kvůli bezpečnosti se Pavelka vyhýbá také celoročním pneumatikám. „Nejsou totiž v létě pohodlné a v zimě spolehlivé. Preferuju jednu sadu letních a jednu sadu zimních,“ popsal zkušený řidič.

O tři stovky oproti jaru více zaplatí řidiči, kteří se rozhodnout využít službu třebíčského pneuservisu Pája. „Zdražili nám výdaje za energie. Museli jsme se přizpůsobit. Dříve jsme platili tři tisíce za měsíc, teď částka přesahuje padesát tisíc,“ řekl vedoucí Pavel Bartůněk. Řidiči jsou podle něj zodpovědní a s přezouváním kol nezahálí. „Je to teď náročné. Jelikož každoročně přibývá aut, je toho na nás víc a víc. Poslední dobou se nezastavíme od rána do večera. Ale někteří zákazníci budou stejně jezdit i ke konci listopadu,“ dodal.

Policie může za nepřezutí uložit až dvoutisícovou pokutu



Ze zákona mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud:



Je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza



Lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza

V pelhřimovském autoservisu Jiří Šereba mají plný diář do poloviny měsíce. Ceny se prozatím měnit nemusely. „Zatím žádná změna oproti začátku roku nenastala. Ale v budoucnu to ceník určitě ovlivní,“ uvedla za firmu Lenka Vajdová.

A upozornila, že řidiči by přezutí neměli odkládat kvůli počasí. „Ještě slunko svítí, ale to by lidi nemělo svádět k zanedbávání příprav na zimu. Přezout se musí. Je jedno, jestli člověk chce, nebo nechce. Pak bude člověk méně zaskočený,“ vysvětlila Vajdová.

O nutnosti přezout u aut gumy informuje také policie. „Brzdná dráha na letních pneumatikách je o čtvrtinu delší. Nikdo z nás nedokáže přesně říct, jaké bude počasí po celý den. Přemýšlet nad přezutím auta je zbytečné. Přezout by měli zejména ti, co jezdí služebně po celé České republice,“ varovala policejní mluvčí Markéta Johnová s tím, že hrozí až dvoutisícová pokuta.