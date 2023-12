Hoffmannovi ale chodí na Lagunu hlavně kvůli wellnesu. „S manželkou na Lagunu chodíme tak jednou za týden či čtrnáct dní, když si chceme pořádně odpočinout. Vždy do wellnessu, hlavně do bylinkové sauny. Samozřejmě si pak jdeme zaplavat stejně jako Štěpán, ale to saunování je pro nás priorita. V ceně je pak i vstup do aquaparku. Ten moc nevyužíváme, i když nepopírám, že se na tobogánu taky občas svezu,“ uvedl s úsměvem Hoffmann.

I když se Luděk Hoffmann a Štěpán Hobza občas potkávají v třebíčském plaveckém areálu Laguna , každý z nich v něm vždy zamíří jiným směrem. Těch několik kroků, které je pak dělí, se od Nového roku promění i do rozdílných částek zaplacených na vstupném . „Já chodím jen do plavecké části. Jednou dvakrát do týdne si jdu na hodinku zaplavat a dám dvacet třicet bazénů. Beru to jako příjemný odpočinkově-posilující relax, kdy si pročistím hlavu,“ popsal Štěpán Hobza.

To vejde v platnost od prvního ledna příštího roku. „Vstupné do plavecké části zůstává stejné, stejně tak i rodinné vstupné do dalších částí. Naopak jsou zde drobné změny pro vstupné na plavání a zároveň do aquaparku, případně i do wellnessu,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Ve všech případech, kde ke zdražení došlo, se jedná o dvacetikorunové položky. Konkrétně Hoffmannovi dosud za dvouhodinovou vstupenku zaplatili po 330 korunách. V ceně je vstup do plavecké části, wellnessu i do aquaparku. Nyní to bude o dvacet korun více. Dohromady tak dají za dvě hodiny namísto 660 korun rovných sedm stovek. „Není to až tak hrozné navýšení. Ceny za vstup se zvyšují každý rok a osobně jsem myslel, že to bude horší,“ zamyslel se Hoffmann.

Důvodem navýšení vstupného jsou podle starosty vzrůstající ceny za energie. „U plaveckého areálu je největší komoditou voda. Právě u vodného a stočného dojde na rok 2024 k navýšení ceny o 3,8 procent. Drobně se navýšila i cena za teplo, to bude nově 681 korun bez daně z přidané hodnosty za gigajoule,“ objasnil Pacal důvody, které se promítly do zdražení.

Lidé z Třebíčska často jezdí za vodními radovánkami do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Proto je možná příjemně překvapí, že tam ceny zůstanou stejné „Plánujeme zachovat i akční nabídky. A v průběhu jara budeme chystat ceník na léto. V základních cenách tedy v první polovině příštího roku neočekáváme žádné výrazné změny,“ sdělila mluvčí aquaparku Karolína Svobodová.

Třebíč je prvním větším městem na Vysočině, které k úpravě cen do plaveckého areálu přikročilo. Například v Jihlavě ale zůstane vše při starém. „Vstupné pro návštěvníky Vodního ráje zůstává od prvního ledna stejné a bez navýšení,“ informoval Martin Málek ze Služeb města Jihlavy, pod které patří jihlavský aquapark.

Ani v Pelhřimově by se nemělo zatím nic měnit, byť podle ředitele společnosti Pelhřimovská sportovní, která spravuje tamní krytý bazén, ještě není rozhodnuto. „Nelze vyloučit, že by mohlo k nějaké korekci dojít. Jsme stále ve fázi změn a inovací ve směru zlepšování kvality nabízených služeb,“ připustil jednatel společnosti Martin Mareš.

A ve Žďáře nad Sázavou je už jasné, že ke změnám dojde. „Vstupné stejné nezůstane. Momentálně nám ale výši vstupného schvaluje rada města,“ sdělil Vojtěch Šír ze společnosti Sportispo provozující žďárský bazén.

Vstup do aquaparku Laguna v Třebíči od 1. 1. 2024