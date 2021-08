Mezi prvními uprchlíky, které budkovský zámek po druhé světové válce hostil, byli Řekové, kteří, ze země odešli kvůli zuřící občanské válce. „Migrovali tehdy Evropou, pobývali i v Albánii. V rámci vznikající spolupráce mezi spřátelenými zeměmi s komunistickým vedením a rozvíjejícím se komunismem v Řecku jim pomohlo i tehdejší Československo. Pro mnohé to byla opravdu záchrana, protože neměli kde být ani co jíst. Spousta dětských uprchlíků pobývala právě u nás v Budkově na zámku,“ připomněl starosta Jiří Záškoda.

Zámek Budkov



* původní vodní tvrz se uvádí roku 1353

* koncem 16. století byla přestavěna na renesanční zámek

* zámek je obklopen parkem o rozloze 3,3 ha

* po druhé světové válce sloužil jako útočiště řeckých, korejských nebo ukrajinských dětí

* dnes v něm Kraj Vysočina provozuje Dětský domov

Původně plánovaný pobyt se však vlivem politických událostí protáhl o několik desetiletí a někteří Řekové tak už zakotvili v Československu nastálo. „Jako připomínka oněch událostí vznikla i putovní výstava Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, především jazyk a hudební a taneční projevy. Na druhou stranu podléhala komunita českým vlivům,“ uvedla Jana Poláková z Moravského zemského muzea v Brně, která se na přípravě výstavy podílela.

Výstava zamířila i do Budkova a oprášila vzpomínky i některým místním. „Měla úspěch, navštívilo ji přes sto lidí. Bohužel se nedochovalo příliš historických záznamů. Něco jsme našli v archivu v dětském domově. Výstava přesto splnila svůj účel, osvěžila lidem vzpomínky. Objevili se pamětníci, kteří vzpomínali na své řecké spolužáky a přihlásilo se i několik lidí ze vzdálených koutů Vysočiny s tím, že jsou potomci oněch řeckých exulantů,“ poodhalil Záškoda.

Z Černobylu přímo do rodin

Zámek nepomohl jen jižanským dětem. „Na zámku pobývaly i děti z Koree, v časech, kdy tam zuřila válka. Někteří místní zase vzpomínali, že při jaderné havárii v Černobylu bylo mnoho dětí, které tady umístili přímo do rodin. Budkov tím byl specifický, že vždy nějakým způsobem pomáhal,“ usmál se starosta.

Dalo by se říci, že stejný účel plní zámek dodnes. Je zde totiž odloučené pracoviště dětského domova Jemnice. Právě v Budkově jsou i cvičné byty, které mají za cíl usnadnit dětem přechod do dospěláckého života. „Jsou určené pro starší šestnácti let nebo pro dospělé nezaopatřené osoby, které jsou u nás na dobrovolném pobytu. To znamená, že jim sice skončila ústavní výchova, ale pokračují například ve studiu a tak jsou u nás. Musí ale splnit určité podmínky,“ vysvětlila ředitelka Dětského domova Jemnice Jiřina Kühnelová.

Historie budkovského zámku se začala psát v šestnáctém století, kdy vznikl přestavbou tehdejší vodní tvrzi. Dlouhé roky patřil místním šlechtickým rodům Berchtoldů a Salmů.