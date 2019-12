V Jemnici navýšili částku o sto korun na osobu ročně, poplatek vyjde na 600 korun.

„O 2,5 procenta vzrostly ceny za svoz odpadu. Za třídění platíme místo tisícikoruny už dva tisíce za tunu. Navíc chceme pohledově vylepšit kontejnerová hnízda. A v neposlední řadě - jak se víc třídí, nákup nových kontejnerů taky něco stojí,“ vypočítal důvody jemnický starosta Miloň Slabý s tím, že se poplatek v jeho městě držel na pětistovce víc jak deset let.

Je po nich fůra odpadu, ale neplatí

V Okříškách zdražili o 60 korun na osobu za rok na současných 580 korun. „Čili o pětikorunu na osobu a měsíc, myslím, že je to únosné. Do hry při kalkulaci vstupuje několik faktorů,“ předeslal tamní starosta Zdeněk Ryšavý.

Jednak je vytříděný odpad drahý. „V Česku totiž lidé pilně třídí. Co vytřídí, už se ovšem z různých důvodů pořádně nevyužívá. Dále v Okříškách žijí v nájmech v rodinných domech desítky agenturních dělníků z blízkých velkých firem. Jenže za popelnice neplatí,“ řekl Ryšavý.



V Okříškách jsou několik měsíců a odjíždějí, aniž by byli někde podchycení. „Odpadu ovšem produkují pěkné hromady. Na zastupitelstvu se tím ještě budeme zabývat, jak to řešit,“ naznačil starosta.

Obyvatelé Dukovan a Rouchovan dlouhodobě „těží“ z blízkosti jaderné elektrárny. Díky ní jim plynou do rozpočtů desítky milionů korun ročně, což je mnohonásobně víc, než mají jinde ve srovnatelně velkých obcích. Hospodaření proto nezatíží, když je lidem odpuštěný poplatek za popelnice.



Například v Dukovanech si ovšem stanovili podmínku. „Lidé mají osvobození od poplatku jako benefit za dobré třídění a odpovědnost k životnímu prostředí. Kdyby se to zhoršilo, ke zpoplatnění popelnic sáhneme,“ uvedl dukovanský starosta Miroslav Křišťál.



A podobné to mají v Petrůvkách, další na české poměry bohaté vsi. V katastru se totiž nachází skládka komunálního odpadu pro celý region a obec za to inkasuje tučné platby od svazku obcí. I zde si proto mohou dovolit lidi osvobodit od tohoto nepopulárního poplatku.

Cena za svoz odpadu r. 2020

Moravské Budějovice – 660 Kč os/rok (zvýšili o 60 Kč)

Jaroměřice nad Rokytnou – 660 (zvýšili o 60 Kč)

Třebíč – 648 Kč os/rok

Stařeč – 620 Kč os/rok

Jemnice – 600 Kč os/rok (zvýšili o 100 Kč)

Hrotovice – 600 Kč os/rok

Okříšky – 580 Kč os/rok (zvýšili o 60 Kč)

Budišov - 530 Kč os/rok

Náměšť nad Oslavou – 500 Kč os/rok

Želetava – 420 Kč os/rok

Rouchovany – 0 (už asi 10 let díky EDU)

Dukovany – 0 (třídí, je méně tun směsného odpadu, EDU)

Petrůvky – 0 (skládka TKO)

Zdroj: jednotlivé obce