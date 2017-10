VIDEO: Za měsíc si lidé prohlédnou nový pavilon od přízemí po střechu

Třebíč - Už jen měsíc zbývá do chvíle, kdy stavbaři opustí nově budovaný pavilon v Nemocnici Třebíč. Ponese označení C a v půdorysu vlastně velké C připomíná. Zvenčí šedivá budova uvnitř hýří barvami, každé patro jinou.

13 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE V Nemocnici Třebíč finišují s dodělávkami nového pavilonu, v sobotu 25. listopadu tam bude Den otevřených dveří.Foto: Deník / Jakubcová Hana

„Vidíte, že je tu ještě hodně práce, ale termíny držíme,“ podotkl mluvčí nemocnice Petr Palovčík.

Pavilon C, jinak také pavilon chirurgických oborů, bude slavnostně otevřen 21. listopadu. To znamená, že stavební firma předá objekt. „Veřejnosti bude představen v sobotu 25. listopadu v rámci Dne otevřených dveří. To budou minimálně jedenkrát za hodinu komentované prohlídky, kdy si zájemci prohlédnou pavilon od přízemí až po střechu,“ doplnil mluvčí. Pohled na Třebíč právě ze střechy lze jen doporučit. Umístění objektu nad řekou nabízí krásný výhled. V následujících týdnech do konce roku bude potřeba do hotové novostavby doplnit zařízení a přestěhovat jednotlivá oddělení. „První pacienti by měli být hospitalizováni v týdnu od 4. ledna 2018,“ sdělila ředitelka nemocnice Marie Tomášová. ČTĚTE TAKÉ: Třebíčsko zaplaví nové odpadní kontejnery na kovové obaly V přízemí nové budovy bude nejpestřejší provoz. Bude tam urgentní příjem, který dosud v třebíčské nemocnici chybí. „Tam zamíří lidé na pohotovost a posádky sanitek s akutními případy,“ zmínil Petr Palovčík. Dále budou v nejnižším podlaží ambulance pro akutní příjem a ambulance specialistů – chirurgie, ortopedie, urologie či ORL. Pacienti v přízemí najdou ještě radiodiagnostické oddělení. „Vybavíme je novými rentgeny, CT a předpokládáme, že v průběhu roku 2018 i nukleární magnetickou rezonancí.“ upřesnila ředitelka Tomášová. Pacienti už nebudou muset za tímto vyšetřením dojíždět do okolních regionech. Mimochodem – rentgeny zde budou zcela nové a od jiného dodavatele, než tomu bylo v Ústí nad Labem, kde nedávno jeden takový přístroj spadl na pacientku. Žena pak na na následky zranění zemřela. O patro výš dělníci dokončují oddělení ARO, chirurgickou jednotku intenzivní péče provázanou s operačními sály. A také dospávací pokoj. Další dvě patra obsadí lůžka pacientů. „Půjde o spojený lůžkový fond. Tedy rodina už nezamíří na návštěvu za svým hospitalizovaným příbuzným například na chirurgii, ale na určitý pokoj,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Petr Palovčík. Suma bezmála půl miliardy korun, kterou majitel Kraj Vysočina nyní do areálu třebíčské nemocnice „pumpuje“, zahrnuje krom výstavby nového pavilonu mimo jiné taky výstavbu dvou nových budov energocentra a rekonstrukci bývalé porodnice. V půlmiliardě jsou zahrnuty ještě rozsáhlé demoliční práce, které zcela promění areál nemocnice. Týkají se budovy staré chirurgie a gynekologie, původní transfúzní stanice, objektu ředitelství a patologie – tedy současný vstup do zdravotnického zařízení. K zemi půjde příští rok navíc ještě panelák, kde dosud působí chirurgie či urologie v naprosto nevyhovujících podmínkách. Nový komplex v třebíčské nemocnici je největší investiční akcí Kraje Vysočina ve zdravotnictví v jeho historii.

Autor: Hana Jakubcová