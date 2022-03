„Z dat zjištěných při sčítání vyplývá, že na území kraje žilo v rozhodný okamžik devětasedmdesát tisíc dětí do patnácti let. Obyvatel v produktivním věku do čtyřiašedesáti let bylo v kraji 312 tisíc. Věková skupina ve věku pětašedesát a více let čítá na Vysočině 106 tisíc lidí,“ informovala Štěpánka Vampolová z Krajské správy Českého statistického úřadu.