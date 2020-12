Žáci měli několik možností, jak se mohli s úkolem popasovat.

„Například mohli nafotit snímky a k nim pak namluvit komentář. Ti odvážnější se pustili do video reportáže. Musím říct, že mě výsledky velmi mile překvapily, někdy studenti totiž do příspěvku zapojili celou rodinu. Dokonce v reportáži z Valče si jedna rodina naplánovala procházku záměrně v den, kdy chodil i Mikuláš, a chtěli s ním mít přímý vstup. Sice se nakonec nepodařil, ale podařilo se natočit skvělou reportáž na dvě minuty,“ chválila učitelka Helena Průžová.

Nakonec se sešly reportáže z různých míst regionu. „Máme nahrávky z Okříšek, z Valče, několik přímo z Třebíče. Projektem se inspirovala i moje kolegyně a zapojila svou třídu, takže přibyly další. Žáci si při plnění úkolu vyzkoušeli, že nahrát dvouminutovou zprávu dá mnoho práce. Není to jen o tom, že se člověk postaví a něco říká. Někteří natáčeli záběry na více pokusů. Stejně tak, jako když já dávám zpětné ústní vazby, někdy se mi podaří dokončit příspěvek třeba až na pátý pokus, protože se přeřeknu nebo zaseknu,“ komentovala Průžová.

Z nahrávek možná vznikne ucelený pořad o adventu na Třebíčsku. „Zatím o tom jednáme, nejprve musím příspěvky zkompletovat a pak by šly nasdílet. Protože však probíhá plná výuka, nezbývá na to moc času. Každopádně tento úkol pomohl zlepšit některým studentům sebevědomí, zvláště těm, kteří mají problémy s písemným projevem. Najednou člověk zjistil, že mají krásný ústní projev a podařilo se jim namluvit skvělé reportáže,“ dodala Průžová.

U jedné reportáže nezůstane

Kromě adventních nahrávek studenty čekají i další zajímavé výzvy.

„Další oblastí, kterým bych se chtěla věnovat, jsou moderní média. Pokud by to bylo možné, chtěla bych zkusit i nějaký instagramový projekt, ale záleží na tom, zda rodiče budou souhlasit s tím, aby si žáci zřídili profil na dané síti. Kdyby se to podařilo, můžeme začít tvořit,“ nastínila češtinářka Helena Průžová.