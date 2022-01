Až z Rakouska se do Okříšek vrátí Petra Dokulilová s rodinou. V zahraničí žila pět let. „Máme z toho ohromnou radost. Končí mi rodičovská dovolená. Těším se, až se vrátím zpátky. V Okříškách jsem vyrůstala. Pro děti tu nechybí školka i škola. Práci mám v Třebíči. Navíc se opět častěji uvidím s kamarády i rodiči,“ vyzdvihla Dokulilová.

Do konce února budou práce hotové.

Od května se začnou stěhovat první rodiny.

Přestavba vyšla na šestnáct milionů korun.

Bytů bude sedm (tři v přízemí, čtyři v patře).

Budova pochází z druhé poloviny 19. století.

Vznikla jako vila poštmistra.

Sloužila také jako poštovní úřad, lékařská ordinace či úřad městyse.

Součástí vždy býval i byt.

O byty projevilo zájem jednadvacet rodin. K získání bydlení musely rodiny vyplnit žádost. „Jakmile jsme to odeslali na úřad, už nebylo v našich rukou, koho vyberou,“ popsala okříšská rodačka. Na nový domov se Dokulilová byla už podívat. Musela s manželem zařídit kuchyň. „Řešili jsme, jaké v ní budeme mít obložení. Jinak na nás finální podoba nebyla. Nemohli jsme si to už víc zařídit podle sebe. To jsme ale ani nečekali,“ dodala Dokulilová.

Z šestnácti milionů pokryla stavbu desetimilionová dotace. „Měli jsme ze začátku obavy, že stáří budovy bude opravy komplikovat. To se nepotvrdilo. Nějaké menší komplikace byly, jenže to se nevyhne žádné stavbě. Nic vážného, co by to ohrozilo, nenastalo. Báli jsme se víc,“ sdělil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Had i potkani. Unikátní dokument odhaluje tajemství třebíčské kanalizace

V obci se snažili ctít historickou podobu budovy. „Půdorys se vrátil do původního vzhledu. Nechali jsme také původní hlavní vchod. Kompletně to ale zachovat nejde. Třeba fasáda je jiná, okna se vyměnila,“ vysvětlil starosta. Původní podobu si zachová plot, který stojí před bývalým úřadem. Stejně jako budova se jeho stáří datuje do dob Rakouska-Uherska. „Zjistili jsme to podle nápisu na klice. Dáme tam nový plot, ale bude vycházet z původního. Ten už zachovat nejde. Navíc povede až k hotelu, což bude odpovídat tomu, jak to bylo za první republiky,“ dodal Ryšavý.