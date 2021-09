Další očkování proběhne v Dukovanech 20. října. Hlavním cílem akce je zvýšit míru proočkovanosti. „Ta nyní v obou jaderných elektrárnách přesahuje sedmdesát procent. Termín jsme zvolili i s ohledem na blížící se odstávky na výměnu paliva, protože poté vstupuje denně do areálu až tři tisíce lidí,“ doplnil Bezděk.

/FOTO/ Očkování proti onemocnění covid-19 přímo na jaderné elektrárně v Dukovanech využily desítky zájemců. Nabídku využilo hned třiasedmdesát zaměstnanců, na výběr měli ze tří druhů vakcín a očkovalo se od půl šesté ráno až do devatenácti hodin. „Čas byl zvolen tak, aby zaměstnanci mohli využít očkování už při odchodu z noční směny nebo před nástupem do práce i v jejím průběhu,“ komentoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.