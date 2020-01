Okříšky – Knihovna v Okříškách se vrátí do centra městyse.

V minulosti bývala přímo u hlavní křižovatky v dnes již zbořeném domě. Nově se přemístí do budovy bývalé spořitelny. Ta je po zrušení spořitelní pobočky již nějakou dobu prázdná. O přesunu rozhodli místní radní. „Chceme knihovnu přestěhovat do konce školního roku. Přemístěním do centra Okříšek by mohla plnit i funkci malého informačního centra,“ oznámil starosta Zdeněk Ryšavý.