Volební místa pro lidi v karanténě a v domácím léčení budou otevřena vždy ve středu před řádným volebním termínem. To proto, aby byli do pátku vyřazeni ze seznamu ti, kteří už hlasovali. „Volič přijede autem, stáhne okénko, přistoupí k němu tři vojáci, zapisovatel bude na dohled. Pokud bude ztotožnění v pořádku, donesou mu k autu urnu, volič odvolí a odjede pryč,“ popsal ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

Volební místo musí být nejméně jedno v každém okrese, na Vysočině jich bude pět. „Předpokládám nízký zájem o tento způsob volby, takže komise budou na minimu,“ potvrdil Kadlec. Prozatím není jisté, jestli budou vždy v okresních městech, je potřeba vytipovat vhodná místa, zřejmě půjde o parkoviště.

Pokud bude v době voleb v karanténě domov důchodců nebo jiná instituce pobytového charakteru, zavítá tam volební komise ve čtvrtek. Teoreticky by to mohli být stejní lidé, kteří budou o den dříve na parkovištích.

Hlasy pak bude zvláštní sčítací komise počítat po skončení voleb. „Pokud bude v urně málo hlasů, budou se nejprve muset smíchat s jiným okrskem,“ řekl Kadlec. Komisaři dostanou navíc pět set, hejtmanství shání lidi na úřadě. Zatím se jich nahlásilo třicet a to bude dostatečný počet. „Všechny určitě nevyužijeme,“ prohlásil Kadlec.

Ačkoliv se zatím jedná o návrh zákona, je pravděpodobné, že bude v příštím týdnu schválen. „Návrh zákona by mohla vláda schválit sedmnáctého srpna a dva dny nato by ho mohla projednat Poslanecká sněmovna,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Připravujeme se na to, začátkem příštího týdne máme první jednání s externími partnery - policií, armádou a statistikou,“ prozradil však už nyní Kadlec.