Další sportovní využití pro malé i velké vznikne v Okříškách. Městys totiž získal dotaci a tak plánuje vytvoření nového skate parku a workoutového hřiště. Vybudují jej v areálu fotbalového hřiště.

V areálu fotbalového hřiště vznikne nově skate park s betonovými rampami a přejezdy a jednoduchá sestava pro workout. | Foto: Deník/Ivana Říhová

První sportovci by je mohli vyzkoušet ještě letos. „Původně jsme si mysleli, že by termín realizace byl až do konce příštího roku, ale zatím to vypadá, že zůstanou letošní termíny. Co nejrychleji musíme dokončit drobnosti okolo papírování a přes léto bychom chtěli zakázku soutěžit,“ uvedl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.