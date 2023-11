Revoluce v Jihlavě: Nebuď zvědavá, nebo si tě odvedeme, hrozili policisté

Redakce

Už je to tady! Už je to tady! S radostí, úsměvem a trochu spikleneckým pochopením se hned druhý den po brutálním potlačení pražské demonstrace 17. listopadu 1989 lidé v Jihlavě scházeli v hloučcích na tehdejším náměstí Míru. Co bude? Co se bude dít? Hlídky Veřejné bezpečnosti v zelených uniformách obcházely kolem. Obecně panovala nejistota.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Většiny setkání na tehdejším náměstí Míru se účastnily desetitisíce místních i přespolních. Kolem kašny a morového sloupu byli lidé tak natěsnaní, že ani pověstná mince by nepropadla. | Foto: Se souhlasem Stanislava Jelínka

„Přijela jsem domů do Jihlavy k rodičům den po demonstraci. Jako zdravotní sestřička jsem v Thomayerově nemocnici zrovna měla po noční. Povídalo se, jak policajti do krve mlátili studenty a že byli i mrtví. Praha tím žila, všude v centru hlava na hlavě. Do Jihlavy jsem přijela večer a nikde nikdo, jen policajti na náměstí. Zeptala jsem se, co se tady dělo. „Nebuď zvědavá, nebo si tě odvedeme,“ pohrozili a hned jsem ztichla,“ připomněla dnes v Praze žijící Iveta Peroutková. Kriminalisté z Vysočiny dopadli gang falešných bankéřů. Vysál z účtů 195 milionů Tři dny poté Jihlavané doma odstartovali revoluční proměnu společnosti 21. listopadu 1989 prvním velkým shromážděním před budovou gymnázia. Následně na náměstí Míru pod vlajkami a transparenty vyrůstal den po dni větší desetitisícový dav. Komunisté ve vedení města nevěděli, co mají dělat, ale museli jednat. K tvrdým ústupkům je od svého založení 23. listopadu tlačilo Občanské fórum. Po restauracích a sálech ve městě a okolí se na podporu odchodu komunistů scházeli zaměstnanci podniků a institucí. „Odmítám s vámi jednat, vy pro mě nejste statutární orgán,“ vzpouzel se například v restauraci Pančava necelé stovce zaměstnanců ředitel tehdejšího Okresního podniku bytového hospodářství Karel Pěška. A tak se dělo po celé Jihlavě, neboť komunisté se snažili udržet u moci. Všichni nosili trikolóry a odznaky Občanského fóra, kulatou smějící se tvářičku s logem a trikolórou. Pouhé čtyři dny před Vánocemi 1989 ovšem už na plenárním zasedání Městského národního výboru v Jihlavě proběhlo odvolání pěti komunistů z vedení města. Situace byla částečně nepřehledná v komunální i vysoké politice. Jihlavané toho času jezdili do Prahy plnými autobusy podpořit vlajkami a transparenty stávkující. Mohlo by vás zajímat: jihlavská zoo chová unikátního prasojelena, podívejte se. Zdroj: Simona Kubičková Stanislav Jelínek

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu