VZPOMÍNKA: Když kníže Schwarzenberg chodil po Třebíči v sandálech

Zemřel Karel Schwarzenberg, aristokrat politiky, kníže vtipu a noblesy. Tak ho lze charakterizovat obecně. Pak jsou tu ale i osobní vzpomínky. A já, ač je to možná zvláštní, si při vyslovení Schwarzenbergova jména vždy vzpomenu na jeho sandály. V těch chodil po Třebíči v září 2009 – už si nevzpomínám, při jaké to bylo za akci. Volby do Evropského parlamentu byly ten rok za námi a další se měly konat až za rok. Snad tedy přijel jen na kus řeči za svými topkaři, a proto se zastavil i před radnicí, kde ho pozdravilo vedení města.

Karel Schwarzenberg s tehdejším třebíčským starostou Ivem Uhrem při návštěvě Třebíče v roce 2009. Kníže byl i přes blížící se déšť obut do sandálů. | Foto: Deník/Milan Krčmář