V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

1. Domov pro seniory Třebíč – Manž. Currieových, p.o., Manž. Curieových 603, Nové Dvory, 67401 Třebíč

Mezigenerační solidarita

Náš Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových od roku 2014 spolupracuje s MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, která také sídlí v Třebíči. Během doby, co nás děti navštěvují nebo my jezdíme za nimi, jsme uskutečnili nespočet setkání, které přináší radost jak seniorům, tak i dětem. Společná setkání dvou generací obohacují děti i seniory především po stránce lidské, morální, etické. Senioři i děti se na společná setkání velmi těší. Děti seniory osloví „babičko, dědečku“ a ti jim často nahrazují doma chybějící prarodiče, kteří zpravidla bývají velmi pracovně vytíženi. Společně tvoříme, pečeme cukroví, perníčky a procvičujeme paměť. Každoročně pořádáme pro děti "sportovní" dopoledne u nás na zahradě, kde si mohou děti společně se seniory zahrát např. pétanque, ruské kuželky, maxi pexeso a další hry. Senioři jezdí za dětmi do školky tvořit, číst pohádky nebo jim naše hudební skupina Senior´s Band přijede zazpívat. Také jsme společně uskutečnili několik výletů například na naučnou přírodní stezku „Bažantnice“ , do ekotechnického centra či na rozhlednu. V letošním roce již máme naplánované jarní tvoření, výlet po okolí, sportovní dopoledne a samozřejmě i společné setkání se zpíváním.

2. Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, Koutkova 302, Týn, 67401 Třebíč

Mezigenerační hraní

V dubnu tomu bude již rok, kdy jsme se stali aktivními účastníky projektu "Mezi námi". Děti z mateřských škol pravidelně dochází za našimi seniory a společně strávené chvíle při mezigeneračním setkávání jsou vždy naplněné radostí a úsměvy. Daří se zapojit všechny klienty, kteří chtějí v každodenním stereotypu pobytu v domově smysluplně vyplnit volný čas. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli tato setkávání ještě více obohatit. Je všeobecně známe, že děti jsou výbornými parťáky do hry, ale stejně tak i senioři. Myšlenka zakoupit společenské hry, které jsou určené nejen pro děti, ale i pro starší osoby je zaručeně dalším výborným nástrojem propojení dvou, tak rozdílných generací. Zároveň tím podpoříme rozvoj motoriky, pozornosti a kognitivních funkcí všech zúčastněných. Děkujeme DM drogerii, za realizaci tohoto projektu. Jedná se o ojedinělý úmysl, se kterým se často nesetkáváme.

3. Dům sv. Antonína, Komenského 907, 67602 Moravské Budějovice

Propojujeme stáří a mládí s dětmi z MŠ Jabula

Při společném setkávání obyvatel Domu sv. Antonína s dětmi z MŠ Jabula z Moravských Budějovic se vyrábí různé drobné předměty. Děti obdarovávají i obyvatele, kteří se těchto setkání ze zdravotních důvodů nemohou účastnit. Vyrábí si společně drobné výrobky k různým tématům - Vánoce, Velikonoce, významné dny, svátky, oslavy, výročí a podobně. Tato dlouhodobá tradice, kdy děti z MŠ navštěvují domov je velice přínosná. Děti získávají kladný vztah ke stáří a dochází ke vzájemnému se obohacování o společné zážitky. Těmito setkáními s dětmi naši obyvatelé na chvíli zapomínají na svoje těžkosti a trápení a čerpají novou energii do dalších dnů svého pobytu. Děkujeme moc za Vaši podporu našeho projektu.

4. Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1

Třídění je zábava

Už několik let se snažíme realizovat mezigenerační aktivity mezi našimi seniory, dětmi z místní školy a dětmi z Dětského domova v Hrotovicích. Některé jsou menší (společné zpívání, hraní her, povídání) a uskutečňují se v rámci menších skupinek dětí a seniorů. Na letošní rok připravujeme i dvě akce větší, pro velkou skupinu dětí a seniorů. Jednu z nich chceme realizovat už v červnu letošního roku, a to osvětovězábavnou akci "Třídění je zábava". Bude probíhat za odborné pomoci firmy, která se zabývá sběrem a tříděním odpadu. Jejím cílem bude formou společných soutěží a her přiblížit účastníkům problematiku třídění odpadů a jejich následného využití. Celá akce bude probíhat na terase a v přilehlém parku, který obklopuje budovu střediska. Jednotlivá stanoviště, která budou rozmístěna v parku, budou obcházet skupinky seniorů a dětí a budou společně soutěžit a vzdělávat se. Celé odpoledne bude ukončeno posezením s malým občerstvením. Cílem našeho projektu je smysluplné trávení volného času všech zúčastněných, nové zážitky a vznik nových přátelství mezi dětmi a seniory.