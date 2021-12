Akce s názvem Třebíčský Ježíšek vychází z obdobných Ježíškových vnoučat. Ta jsou však celorepubliková. „Mluvili jsme o tom s panem starostou a shodli jsme se, že chceme obdarovat konkrétně naše klienty, kteří už třeba nemají rodinu nebo je nikdo nenavštěvuje. U Ježíškových vnoučat jsou navíc podmínky pro dary poměrně přísně dané. My tak striktní nejsme,“ vysvětlila iniciátorka celé akce Eva Šebová z domova pro seniory na ulici Manž. Curieových.

Znamená to tedy, že třebíčští senioři si mohou i trochu zahřešit. Mezi vytouženými dárky, jako jsou třeba knížky či křížovky, najdeme i prosbu o láhev vína, balíček sladkostí, uzenářské dobroty nebo cigarety. Po kuřivu přitom netouží jen pánové, ale také dámy. Senioři by si ale přáli i předplatné časopisů a novin – kromě Světa motorů či Sportu je to i abonmá časopisu pro pány se zajíčkem v logu. „Oni nechtějí nic drahého, jako je třeba televize, ale něco, co je potěší. A když je to i takový dárek, tak proč starému člověku neudělat radost,“ doplnila Šebová.

Kvůli neplodnosti žena zřejmě putovala až do St. Gilles v jižní Franci

Z běžných dárků vybočuje například přání setkat se s Tomášem Matonohou. Senioři si přejí také zdravotnické pomůcky. Někdy se klienti domluvili a prosí o dárek pro celé patro svého domova, kupříkladu v podobě rádia na chodbu.

Třebíčané nakoupené dárky nosí na radnici. „Zájem je velký, přání ze stromku rychle zmizela. Postupně na něj doplňuje nová. Lidé mohou dárky nosit do 10. prosince, pak je předáme seniorům,“ dodala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.