Hladiny rybníků i řek klesají na Třebíčsku o desítky procent. Bez zásahů rybářů by v nich už ryby nepřežily. Hospodáři i rybáři spolupracují s hasiči a využívají jejich techniku, aby odolali vlnám horka a sucha. Na Jaroměřicku zároveň lidem zakázali čerpat vodu z rybníků. V Třebíči pak jde jít suchou nohou až doprostřed řeky.

Hladina rybníků i řek na Třebíčsku klesá. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Zákaz zavedli kvůli tomu, že lidé využívají vodu na zahrádky nebo do svých bazénů. Rybář Bohumír Hartmann zároveň upozorňuje, že odběr vody ohrožuje ryby. „Když vidíme, že začínají lapat, tak používáme ponorné čerpadlo. Stříkáme vodu z rybníka pomocí hasičské hadice zpět do něj,“ popsal jaroměřický rybář a vyjmenoval další důvody, které z horka vyplývají.

Mezi ně patří i zarůstání řek rostlinami a sinicemi. „Na déšť čekáme jako na smilování. Každá trocha pomůže. Na každém rybníku je to jiné. Někde však musíme zasahovat několikrát do týdne. Každý rok je to někde špatné, ale letos je to skoro všude. Pokud se brzy neochladí a nezaprší, bude to jen horší,“ předeslal Hartmann.

Výrazně suchý červenec. Řece Jihlavě pomáhají Dalešice, Svratce zase Vír

Teplo dopadá i na rybníky, potoky a řeky v okolí Rudíkova. Podle hospodáře na revírech Kryštofa Pospíšila v nich ubylo i přes deset centimetrů vody. „Momentálně neprší, takže k vysušování dochází. Kvůli tomu se pak voda zahušťuje. V rybnících je zároveň velký obsah živin a žijí tam také mikroorganismy. Mezi ně patří i sinice, které jsou toxické. Když se množí, tak ovlivní i rybí společenství,“ přiblížil.

Mezi nejkritičtější léta, co se vysokých teplot a sucha týče, patří rok 2015. Tomu se letošek zatím extrémností podle Pospíšila nepřibližuje. „Přesto už voda v řekách a potocích citelně chybí. Ten nedostatečný stav je vidět pouhým okem. Ve vodě není jen rybí život, ale i život všemožných organismů. Horko tak má na všechny z nich vliv. V extrémních případech se do rybníků pouští čistý kyslík,“ dodal hospodář.

VIDEO: Přehrada ve Znojmě je na suchu. Podívejte se, co skrývá bahno

Podobně mluví také jaroměřický vodohospodář Ladislav Malena. „Ve čtvrtek jsem zrovna rybníky objížděl, kontroloval je a krmil ryby. Zatím žijí a k úhynům nedochází. Přesto už by to déšť chtělo. Nejhorší jsou tropické noci, kdy je i pětadvacet stupňů,“ řekl Deníku. Malena na údržbě vodních ploch spolupracuje s hasiči. „Je to téměř šedesát let. Jsme už sehraní. Natáhneme tři proudnice a klidně i půl dne stříkáme,“ vysvětlil hospodář z Moravského rybářského svazu.