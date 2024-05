Výstrahu před bouřkami se silným větrem a kroupami vyhlásili meteorologové. Jejich největší pravděpodobnost je na Vysočině.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Výstraha před bouřkami platí od pondělní druhé hodiny odpoledne po půlnoc v noci na úterý. „Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s krátkodobými úhrny kolem třiceti milimetrů, nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupami do dvou centimetrů,“ popisují ve výstraze meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle meteorologů je nejpravděpodobnějším místem výskytu bouřek právě náš region. „Jejich největší pravděpodobnost je pak v Jihočeském kraji, na Vysočině a na Moravě,“ naspali na sociální sítě s tím, že nevylučují ani výskyt supercely.

V průběhu odpoledne a večera by se bouřky měly slévat do větších celků. V nich je větší riziko silného větru i přívalových srážek. „Některé modely naznačují, že zejména přes Vysočinu a Jihočeský kraj by mohl přejít i více než jeden takovýto systém,“ varují meteorologové.

Upozorňují i na to, že na severu Vysočiny je po víkendu větší nasycení půdy a případné opakující se intenzivní srážky by mohly způsobovat problémy s odtokem vody v krajině.