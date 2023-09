Výstavba nového mostu v Třebíči-Poušově se asi protáhne, stav pilířů je špatný

/FOTO, VIDEO/ Po novém mostu v třebíčském Poušově se řidiči asi projedou později, než bylo v plánu. Naznačuje to diagnostika pilířů, které zde zůstaly po nedávno odstraněné Baileyho konstrukci. Původně se předpokládalo, že by stavbaři mohli nový most usadit přímo na ně, jejich stav tomu ale nenapovídá. „V tuto chvíli se navrhuje technologická úprava pilířů. Myslím, že projektanti tam plánují nějaké mikropiloty,“ sdělil místostarosta Pavel Janata.