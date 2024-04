Tato maminka z Třebíče by i kvůli malému dítěti uvítala i zahradu kolem domu. Bydlení v bytě není podle ní to pravé ořechové. Jenže v případě Okříšek má zatím smůlu. Hned tři developerské projekty, díky nimž mohly vzniknout desítky domů, se tam totiž poněkud zadrhly. Příčiny jsou přitom různého rázu. V případě se jedné lokality se však proti záměru rezolutně postavili jak zastupitelé, tak obyvatelé .

Měli tam bydlet noví obyvatelé , ale jak se zdá, zatím se na těch prostranstvích místo stavbařů bude prohánět jen vítr. Zájem o bydlení v Okříškách by přitom byl. Autem je to odtud čtvrt hodiny do Jihlavy i Třebíče, v těsné blízkosti mají sídlo tři velké továrny, zastavují tam i rychlíky mezi Plzní a Brnem, autobusy odsud jezdí přímo do Prahy. „Také jsme si zjišťovali, jaké jsou v Okříškách možnosti bydlení. Celkově by naší rodině vyhovovaly. Partner dojíždí pracovat z Třebíče do Jihlavy a tohle by nám pomohlo. Navíc předpokládáme, že v Okříškách by pozemky měly být přece jen o dost levnější než ve větších městech,“ zhodnotila výhody městysu Alena Slabá.

Touto lokalitou je ulice Pod Tratí. V jejím jihozápadním cípu je totiž těsně u železnice nezastavěný pozemek. A podle vizualizací by na něm měly stát nikoli rodinné domy jako všude kolem, ale tři bytové domy doplněné několika menšími rodinnými domky. „Tenhle záměr se nelíbí ani zastupitelům, ani obyvatelům,“ konstatoval okříšský starosta Zdeněk Ryšavý.

Proti jsou zejména obyvatelé dané ulice, z nichž mnozí se vůči tomuto záměru jasně vyslovili i na zasedání zastupitelstva. „V jednom domě bude minimálně dvacet bytů. To vše násobeno třemi,“ vypočítal Petr Procházka, který v ulicí Pod Tratí bydlí. „Jen parkování by nezvládla celá ulice. Navíc my před asi deseti lety museli mít velmi podrobnou studii na měření hluku. V našem případě je to přesně jednadvacet metrů do středu kolejiště. Tato studie nám vyšla opravdu natěsno a to doma máme zesílená okna a protihlukovou stěnu. A tady je vidět, že jsou všechny vzdálenosti kratší,“ doplnil Procházka.

S jeho argumenty i hlasy dalších obyvatel ulice souzní i zastupitelstvo Okříšek. „Rozhodli jsme se, že se záměrem výstavby domů Pod Tratí souhlasit nebudeme,“ uvedl Ryšavý.

Stavba v areálu Métis

V Okříškách se o výstavbě dále uvažovalo v současném areálu firmy Métis, který se nachází u silnice vedoucí k Přibyslavicím, a dále v ulici Za Tratí a v ulici Pod Tratí. V Métisu by mělo stát až čtyřicet rodinných domů a k tomu i bytový dům s asi čtyřicítkou bytů. „Jednali jsme s majitelem Métisu, který se nás zeptal, zda by městys byl ochoten zainvestovat kanalizaci a vodovod, případně koupit některé pozemky v zadní části areálu, které bychom pak prodávali sami. Jenže tím bychom všechny prostředky, které máme pro roční investice, dali jen do tohoto,“ vysvětlil starosta.

Obdobná situace panuje v lokalita Za Tratí. Ta dosud patří Přibyslavicím, časem ale přejde pod Okříšky. Už tam několik rodinných domů stojí, zároveň se ale plánuje výstavba asi pětadvaceti dalších. „V tomto případě byla představa, že by městys zainvestoval hlavní řad kanalizace a vodovodu. Pomohlo by nám to připojit i domy, které tam už jsou,“ uvedl Ryšavý. „Předpokládali jsme, že by to mohlo stát kolem dvou až tří milionů korun. Investor si na to ale nechal zpracovat kalkulaci a vyšlo mu to kolem deseti milionů. To už je zásadně jiná částka,“ doplnil starosta s tím, že zastupitelé nakonec rozhodli o vybudování inženýrských sítí pro již existující zástavbu.

Podle Ryšavého těmito náhlými zvraty ale bytová výstavba v městysu není nijak ohrožena. „Chystáme sami vlastní byty. Máme budovu ve starší zástavbě, kterou bychom zbourali a postavili tam dům se třemi byty. Další byty chystáme v nástavbě nad zdravotním střediskem a nad knihovnou,“ dodal starosta.