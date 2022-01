Seriál v první epizodě částečně pracuje také s westernovými motivy. „Je tam hned na začátku scéna, kdy se vesničané chystají někoho zlynčovat. Kamera snímá, jak se točí větrák, jak se lidé potí, jako by byli na divokém západě. Pak se to přenese ven a do lesa. Atmosféra je jiná než ve městě. Snažil jsem se vyznění podpořit westernovými tóny. Neděláme si z toho srandu, jen jsme to přenesli do našich podmínek,“ popsal skladatel přístup k úvodní scéně.