Martin Nováček žije v rodinném domě poblíž Třebíče. V obývacím pokoji má krb, který několik let sloužil spíše jako dekorace. Nyní jej Nováček opět zprovoznil. „Ještě nedávno jsem uvažoval, že bych komín úplně zazdil. Teď jsem ale rád, že jsem to neudělal. Cena plynu letí nahoru, tak si v krbu občas přitopíme. Na pile jsem před měsícem koupil pět kubíků dřeva, to nám bohatě vydrží až do jara,“ prozrazuje Nováček.