Kamion charity veze dvacet pět lůžek do nemocnice ve Velkém Berezném. Tam totiž trpěli jejich velkým nedostatkem, který se podařilo částečně vylepšit již před dvěma lety. „Je tam ale stále extrémní chudoba. V nemocnici byla občas zdravotní postel, občas jenom drátěná lůžka na dřevěných špalcích,“ objasnil Jaroslav Žák, který má v třebíčské charitě na starosti humanitární pomoc. Díky této dodávce by měla mít více než polovina nemocnice lůžka řádná.

Kraj Vysočina posílá do regionu učebnice českého jazyka. „V Užhorodě by se děti nově měly začít učit češtinu již od první třídy. Je to výjimečný počin, doposud se učily od třídy páté. Požadavek na studium češtiny vzešel od jejich rodičů, kteří si s tím spojují lepší uplatnění v následném studiu na vysoké v Čechách,“objasnil hejtman Vítězslav Schrek.

Dodávka učebnic je pokračováním dlouhodobé spolupráce mezi krajem a zakarpatskou oblastí.