Obhajoba podle jejích slov nebyla v žádném případě jednoduchá, všechny ostatní ženy se totiž skokově zlepšily. „Myslela jsem si, že soutěž bude taková pomalejší, že korona přeci jenom nějak zasáhla každého z nás. Ale celá kategorie žen se výkonnostně posunula minimálně o level výše. O vítězství rozhodovaly doslova sekundy,“ popisovala.

Právě korona ale zřejmě byla jedním z elementů, který hrál i částečně v její prospěch. „Běželo se mi tak nějak lépe. Právě kvůli koroně jsem byla nucená změnit přípravu a z posilovny se přesunout do koupelny vlastního bytu, nebo z veřejných hřišť se přesunout do lesa. Začít třeba víc pracovat s vlastní vahou..A musím říct, že ta změna se vyplatila,“ s úsměvem líčila.

Moravská liga TFA má celkem sedm závodů, Vodičková musela kvůli zdravotním komplikacím jeden vynechat. „Nic to ale nevadilo, do závěrečného hodnocení se jich počítá stejně jenom pět,“ vysvětlila. Dodala zároveň, že i když je na závodní ploše boj mezi závodnicemi tvrdý, mimo ní jsou jedna velká parta. „Navzájem se podporujeme. Moravskou ligu totiž dělá kouzelnou právě ta parta lidí, kteří jí vytváří, kteří tu závodí, a kteří jí fandí,“ přidala.

Kromě ligy ale soutěžila i na premiérovém ženském mistrovství republiky v TFA. V něm Vodičková spolu s Michaelou Honsovou z SDH Petrůvky reprezentovaly Kraj Vysočina. Letos se konalo ve Svitavách, a byť skončila na třetím místě, Vodičková měla ze svého výsledku dost smíšené pocity. „Nedařilo se mi běžet podle představ, nedokázala jsem si závod užít. Dle mého ne úplně povedená organizace, která je pro závodníka v takovém závodě stěžejní, tomu taky nepřidala,“ smutně konstatovala.

Co je to TFA



- jde o silový víceboj, který simuluje práci hasičů



- soutěžící je oblečený v plné hasičské výstroji



- trať je složená ze čtyř úseků



- na stanovištích plní úkoly jako tahání a motání hadic, překonání bariéry, výběh do výškových budov, údery kladivem, nošení závaží nebo tahání figuríny- ženy mají na dráze drobné odlišnosti



– např. lehčí závaží, největší překážky, mezi které patří dvoumetrová bariéra nebo osmdesátikilová figurína ale musí splnit

Negativní bilancování ale vyvážila jedna velmi hřejivá vzpomínka. „Díky mému skvělému fanklubu lidí z různých koutů republiky pro mě MČR totiž bylo velkým zážitkem. Třetí místo je samozřejmě moc krásné, byť letos bohužel bylo dost vydřené, velké vítězství pro mě byli všichni ti lidé, které kolem sebe mám. Kteří mě podporují, bezmezně mi věří, anebo třeba stojí podél trati s bílými tričky a nápisy KAČKA team na nich,“ vděčně sdělova.

Vlajku Vysočiny pozvedla ještě výš právě Michaela Honsová. Ta totiž dokázala porazit všechny včetně Vodičkové, a mistrovství ovládnout. A ze zlaté medaile byla poprávu nadšená. „Pro mě to znamená vrchol mé hasičské kariéry, a to nejen v kategorii TFA. Jsem moc ráda, že se mi podařilo splnit si sen o medailovém umístění,“ radovala se.

Jak popisuje, v přípravách na soutěž musela občas improvizovat. „Na začátku mé kariéry jsem trénovala z SDH Rokytnice. Ti k tomu mají adekvátní podmínky, ale k takovému tréninku člověk musí umět kloubit rodinný a pracovní život. To není úplně jednoduché, takže občas musím trénink přizpůsobit svým možnostem. Třeba imitaci jednoho z úseků-výběhu do čtvrtého patra, musel zastoupit výběh na rozhlednu na Pekelném kopci,“ líčila Honsová.

Roli nehrálo ani to, že ostatní účastnice mistrovství prakticky neznala. „Věděla jsem, že natrénováno mám a poměřovat se s nimi můžu. Ze závodů minulosti jsem znala pouze Katku Vodičkovou, která v TFA patří mezi špičku republiky,“ popisuje.

Předseda Krajského sdružení hasičů Vysočina Jiří Slámečka pěl na adresu obou žen jen superlativy. „Dvě umístění takzvaně na bedně pro děvčata z Kraje Vysočině považuji za jeden z největších úspěchů hasičských sportovců v poslední době. Úspěch je ještě umocněn skutečností, že se jednalo o první Mistrovství republiky v TFA v kategorii žen,“ nešetřil chválou.