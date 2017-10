Výsledek voleb hodnotím velmi špatně, reagoval lídr komunistů na Vysočině

Hrotovice - Patří k nejdéle sloužícím poslancům a uvnitř KSČM k ceněným osobnostem, protože ho hlasy voličů s železnou pravidelností vynášejí do Sněmovny už od roku 1996. Komunista Pavel Kováčik z Hrotovic, lídr kandidátky na Vysočině, nezklamal ani tentokrát. Jen nadšení, že opět usedne na poslaneckou lavici, přehlušuje fakt, že KSČM neudělala dobrý výsledek.

Pavel Kováčik.Foto: DENÍK/Klára Cvrčková

KSČM na Vysočině nakonec obdržela skoro o dvě procenta víc hlasů, než byl celostátní průměr. Dostala tu 9,44 procenta. Jak hodnotíte výsledek voleb?



Chci poděkovat všem, co na Vysočině přišli volit KSČM. Myslím si, že je to dobrá volba pro budoucnost. Celkově jde ovšem o nejslabší výsledek, hodnotím ho velmi špatně, musíme se doopravdy zamyslet, co za tím je z pohledu celospolečenské atmosféry. Která vynesla hlasy pro jiné strany než pro KSČM. Je to naší vlastní chybou, způsobili jsme si to sami. V pondělí máme krajský výbor, který se bude rozborem situace zabývat. Jinak na Vysočině máme druhý nejlepší výsledek v rámci republiky, lépe dopadl už jen Ústecký kraj. Beru to jako potvrzení dobré politiky, kterou tu děláme. A aniž bych se chtěl nějak vyvyšovat, řekl bych, že je v tom i můj osobní vklad.



V Poslanecké sněmovně už jste skoro nejdéle, že?



Je nás tam takových víc, jsem už kmetem vedle mladších i služebně mladších kolegů. Senioři, kterých jsou v republice tři miliony, také potřebují být reprezentováni.



Je to ta skupina volič, na kterou se především v příštích čtyřech letech zaměříte?



Nejen na seniory. Chceme řešit sociální otázky nejen důchodců, ale i mladých rodin, matek samoživitelek, tedy sociálních skupin, které jsou na tom hůř. Chceme se zabývat taky otázkami pracovního zákonodárství i zemědělství a důležitá je pro nás dostavba Dukovan.



Dokdy jste v sobotu po vyhlášení výsledků voleb schůzovali v centrále v Praze?

Byl jsem tam zhruba do půl jedenácté večer, dokud neodešel poslední televizní štáb. Pak jsem šel spát a ráno v neděli jsme se v osm hodin sešli s předsedou Vojtěchem Filipem, abychom se připravili na jednání s vítězem voleb hnutím ANO, které bylo načasované na půl devátou v Průhonicích u Prahy.



Průhonice jsou na vaší trase domů na Vysočinu, nedaleko dálnice D1…

Ano, teď jedu po D1 a mířím rovnou do Mohelna, kde mám sraz s rodinou. Budeme tam mít pozdní oběd jako decentní oslavu mé obhajoby poslaneckého mandátu.