Vysazení více stromů na náměstí v Třebíči: podle památkářů nezákonné

Radek Janda chodí přes Karlovo náměstí denně. Když viděl prvotní plány, podle nichž by na náměstí měla být jen jedna řada stromů, vůbec se mu to nelíbilo. „Vždyť by to nedávalo smysl, stín je přece potřeba. Nadával jsem jak na město, tak na památkáře, že k něčemu takovému přikročili. Pak se ale provalilo, že se město na památkáře vykašlalo, a vysázelo si stromy podle svého. Takže i když mám jinak k pánům radním hromadu výhrad, za tohle jim tleskám,“ prohlásil mladý Třebíčan.

Vizualizace Karlova náměstí doplněná o stromy ve vnitřním obvodu. | Foto: Vizualizaci poskytl MěÚ Třebíč.

Jenže pracovníci telčské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ), který má na starosti památky na Vysočině, mají jiný názor než Janda. Vydali prohlášení, které vyznívá poměrně nekompromisně. „V naznačeném jednání lze spatřovat nezákonný postup,“ vytýkají městu jeho revoltu hned v prvním odstavci obsáhlého textu, s nímž Deník seznámila Ilona Ampapová, která má v NPÚ Telč na starosti vztahy s veřejností. Válka Třebíče proti památkářům: na náměstí vysázela stromy proti jejich vůli Budoucí podoba náměstí vznikala od roku 2013. Památkáři se snažili, „…aby jediné trhové náměstí existující ve městě od středověku zůstalo náměstím a nestalo se parkem či dopravním terminálem. Schválená varianta zeleně zahrnovala jednořadé stromořadí podél fasád na jižní i severní straně náměstí, čtveřici stromů u sousoší Cyrila a Metoděje, solitérní strom ve východním cípu a květinové záhony na jižní terase. Doplnit ji měly dva výrazné vodní prvky ke zlepšení podmínek středové plochy,“ dodává NPÚ. Evropský trend Starosta Pavel Pacal, se ale domnívá, že množství zeleně, kterou památkáři takto navrhli, je nedostačující. Podle něj musí být náměstí hlavně příjemným místem. „Nedostatek stínu a ochlazení plochy náměstí v létě byl jedním ze zásadních nedostatků, jak je vnímali obyvatelé města. NPÚ naznačuje, že to, že jsme vysadili stromy i po obvodu pobytové plochy náměstí, je nezákonný postup. S památkáři jsme ale stále jednali a snažili se domluvit na větším počtu stromů,“ uvádí starosta a doplňuje: „Tuto příležitost nesmíme zmeškat. Evropská města ve svých centrech vysazují v posledních letech více stromů záměrně, právě kvůli ochlazení plochy a potřebnému stínu v letních měsících. Pokud bychom to neudělali, budeme mít sice krásné, nové náměstí, jehož podoba bude více odpovídat historické, ale bude tady nesnesitelné horko a nové lavičky budou prázdné,“ namítá Pacal. Třebíčská nostalgie ožije: město chce koupit borovinský „kulturák“ NPÚ klimatické změny nezpochybňuje, zároveň ale upozorňuje, že uprostřed památkové zóny nelze rezignovat na smysl její ochrany. Je podle něj nutné vnímat historické souvislosti. „Proto také nebylo nikdy vážně uvažováno o návratu náměstí do podoby z 19. století, která neobsahovala stromy žádné. Skutečnost, že projekt města navrhl po vnějším obvodě méně stromů, než kolik jich tam dosud rostlo, a nevyužil místa před Malovaným domem a na západní straně náměstí, není iniciativou NPÚ. NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče však nemůže souhlasit s tím, jak město Třebíč svévolně porušuje kompoziční princip návrhu zeleně a provádí výsadby stromů do vnitřní části náměstí v rozporu se schváleným projektem a v rozporu s vydanými závaznými stanovisky,“ trvají na svém památkáři.

