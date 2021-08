V Okříškách se pomalu připravují na zářijové oslavy, kdy si 11. a 12. září připomenou 650 let od první písemné zmínky. V rámci programu připravují také slavnostní průvod.

Takto vypadal historický průvod v roce 2011. | Foto: se souhlasem městysu Okříšky

„Zveme do něj všechny místní spolky, jednotlivé čtvrti i další občany. Čelo průvodu bude, stejně jako před deseti lety, v historickém duchu, proto hledáme zájemce, kteří by si chtěli zkusit, jaké to bylo být šlechtičnou nebo měšťanem před šesti a půl stoletími,“ sdělil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.