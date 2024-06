Ta patří mezi nejfrekventovanější ve městě, jedná se o výpadovku na Znojmo. A semafory se zrovna začaly opravovat. Nováková doufá, že až technici odejdou, vyřeší se hlavně problém se špatně načasovanými světly pro chodce. „Už se mi několikrát stalo, že mě auto div nesrazilo. Chodce tu semafory vpouštějí do silnice zrovna ve chvíli, kdy tam přijíždí první auto. Řidiče, který to tu nezná, může taková situace překvapit,“ popisuje Nováková.

Zatímco jeden pruh aut plynule jede, v těch dalších skřípou řidiči zuby. Jejich auta stojí, odbočit se nedaří. A do toho se proplétají chodci, kteří míří k nedalekému obchodnímu centru Stop-shop. „Jenže tady je to kolikrát pro chodce o strach i tehdy, když semafory fungují. Zelený panáček jim naskakuje až několik vteřin poté, co semafory pustí auta od Stříteže,“ popisuje Jitka Nováková, které se křižovatku u třebíčského Hypermarketu Albert ve Znojemské ulici právě podařilo úspěšně zdolat.

Štěstí pro všechny je, že tyto práce budou trvat jen dva dny – od 19. do 20. června. Přesto to mnozí řidiči vnímají jako určitou nespravedlnost. Mnozí totiž mají v paměti chaos, který v Třebíči panoval po celé loňské léto, kdy se radnice měnila semafory v centru. „Nechápu, proč tyhle semafory taky neudělali při těch strašných opravách minulý rok. Mohli jsme si to vyžrat najednou a teď už by byl klid,“ durdí se řidič v červeném Citroënu, který zatím poměrně trpělivě čeká na chvíli, až bude moci odbočit ze Spojovací ulice na Střítež.

Ne každý je ale tak klidný jako on, z kolony se občas ozývá troubení. Od Stříteže se navíc proplétá mezi auty houkající sanitka, která musí velkým obloukem objet i výsuvnou plošinu. Ta teď stojí přímo v křižovatce a muži v oranžových vestách demontují semafory.

Další výměna semaforů

Podle radnice budou ve špičce provoz na křižovatce řídit dopravních policisté. Ani ti ale s množstvím aut nezmůžou zázraky, což vědí i na městském úřadu. „Prosíme řidiče, aby využili jinou trasu, pokud to bude možné. Za komplikace se omlouváme a děkujeme za trpělivost,“ doporučuje mluvčí města Irini Martakidisová.

Nové semafory v Třebíči dlouho nevydržely, při nehodě je srazilo auto

Semafory u Alberta však nejsou jediné, které město hodlá vyměnit. Další komplikace budou někdy v následujících týdnech čekat řidiče na výpadovce na Brno. Tam nebudou fungovat semafory na křižovatce Sportovní-Rafaelova. Radní mysleli, že semafory vydrží až do vybudování obchvatu města, který povede právě těmito místy, nakonec ale museli seznat, že se spletli. „Technologie semaforových řadičů jsou stejně staré jako ty, které se vyměňovaly loni. Mysleli jsme si, že vydrží. Jejich poruchovost ale nabyla velké četnosti,“ popsal starosta Pavel Pacal. „Přemýšleli jsme co s tím. Nakonec jsme se rozhodli, že vyměníme řadiče i některé sloupy. S tím, že technologii, kterou tam teď osadíme, můžeme po vzniku obchvatu použít na jiných křižovatkách,“ doplnil Pacal.

Nově instalované semafory však na místě zůstanou jen několik let. Například u Alberta vznikne při budování obchvatu velký kruhový objezd, který světelnou křižovatku zcela nahradí.