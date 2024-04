Ten už bere loňské kolony s humorem, ale zároveň přiznává, že to nebylo nic příjemného. „Probíjet se městem, to bylo skoro od kolébky do hrobu. Ty zácpy byly fakt šílené. Pokud se něco takového bude opakovat i letos, budu rád, až to skončí,“ podotkl Nováček.

Třebíčané mají stále ještě v paměti chaos, který ve městě panoval loni při instalaci nových semaforů . Nyní něco podobného zažijí opět, byť v menší míře. „Vypadá to, že si zase užijeme horké léto,“ glosoval tuto zprávu senior Josef Nováček.

Jedná se o křižovatku „u Alberta“, tedy na křižovatce Znojemské a Spojovací ulice v jižní části města, a o světla, která řídí provoz na rozhraní Sportovní a Rafaelovy ulice při výpadovce na Brno. Přes druhou křižovatku často jezdí Alena Slabá bydlící na nedalekém Hájku. „Pokud se bude opravovat semafor na Rafaelce, máme se na co těšit. Mám dojem, že v tomto směru teď narostl provoz. Zřejmě to souvisí s uzavřením mostu na ulici Marie Majerové,“ zamyslela se Slabá.

Měly se dočkat obchvatu

Starosta Pavel Pacal ujišťuje, že všechny práce se budou odvíjet ve svižném tempu. „Proběhne to velmi rychle v řádu několika dnů v první polovině července. Mělo by to být hotové v horizontu jednoho týdne,“ vysvětlil starosta.

Nabízí se samozřejmě otázka, proč se i tyto semafory nevyměnily v loňském roce v rámci akce Preference dopravy. „Tyto dvě křižovatky této akci nepodléhaly, a to zcela záměrně. Povede tudy totiž obchvat. Pak už tam ale nebudou světelně řízené křižovatky,“ uvedl Pacal.

Rozpaky z nových semaforů v Třebíči. Průjezd městem moc nezlepšily, tvrdí řidiči

Podle něj se na radnici domnívali, že semafory u Alberta i v Rafaelově ulici ještě pár let poslouží a dočkají se vybudování obchvatu. „Jenže technologie semaforových řadičů jsou stejně staré jako ty, které se loni vyměňovaly. Mysleli jsme si, že vydrží. Jejich poruchovost ale nabyla velké četnosti. Koneckonců jsme to zažili všichni, když byl asi čtrnáctidenní výpadek světel u Alberta a průjezd tam byl velmi komplikovaný,“ popsal starosta. „Přemýšleli jsme co s tím. Nakonec jsme se rozhodli, že vyměníme řadiče i některé sloupy. S tím, že technologii, kterou tam teď osadíme, můžeme po vzniku obchvatu použít na jiných křižovatkách,“ doplnil Pacal.

Nové semafory ale nebudou zcela totožné s těmi, které město instalovalo loni. Ty bývají někdy nazývány jako chytré, protože dovedou například upřednostnit autobusy městské dopravy. „Semafory u Alberta a v Rafaelově ulici sice budou mít stejné řadiče a stejné technologie, ale nebudou zařazeny v systému preference dopravy. Takže nebudou třeba vybavené kamerami. Komunikovat spolu budou, ale nebudou prodlužovat zelenou tak, jak to umějí ty ostatní. Na těchto křižovatkách by to asi bylo i zbytečné,“ dodal Pacal.

Instalace nových semaforů v Rafaelově ulici a u Alberta vyjde na dva miliony korun. Město tuto zakázku zadalo brněnské firmě Patriot.