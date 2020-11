Jako by život na vesnici nebyl obtížný sám o sobě. Nově obyvatelům Hvězdoňovic nedaleko Třebíče přidává vrásky na čele vlaková výluka. Ta způsobila, že do obce náhradní doprava nezajíždí. Kdo se tedy chce někam dostat, musí se nejprve dopravit do sousedního Krahulova. A nejde o první komplikaci.

Vlaková zastávka v Hvězdoňovicích nyní nefunguje. | Foto: Obecní úřad Hvězdoňovice

Už na jaře obec přišla o možnost navazujícího spojení do Třebíče. Cestující jeli do Okříšek, kde navazoval spoj do okresního města. I to je nyní minulost. „Můžeme za to děkovat integrovanému dopravnímu systému Vysočiny. Dříve na vlak ze směru Znojmo v Okříškách navazovaly spoje do Třebíče. Teď se dostane do Okříšek, kde čeká nejméně hodinu nebo musí přebíhat na autobus. Jinak můžeme cestovat do Starče, kde je zastávka mimo městys na samotě. Odtud je cestující odkázán na projíždějící autobus, který přizastavuje v zatáčce,“ popsala zastupitelka obce Viktorie Vidláková.