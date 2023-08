Cestující, kteří jedou z Třebíče na Brno či zpět, se musejí od čtvrtka 24. srpna připravit na vlakovou výluku. Ta začala v sedm hodin ráno. Těsně předtím do Třebíče ještě dorazil rychlík Brno-Plzeň, poté se již koleje uzavřely. „O výluce jsem se dozvěděla až na nádraží, ale paní pokladní mě ujistila, že nás autobusy do Brna přepraví načas. Já z Brna pokračuji dále do Hrušovan u Brna. Na přestup tam mám asi čtvrt hodiny, tak to snad stihnu. Ale i kdyby ne, nic se neděje. Za půl hodiny jede další spoj. Jedu za vnoučkem a ten se stejně dřív než v deset nevzbudí,“ vzala omezení provozu s humorem Libuše Vlasáková.

Petr Mikulášek z Třebíče o výluce věděl, všiml si ale jedné věci. „Trochu problém je, že se tu ráno potkávají výlukové autobusy s autobusem na Prahu. Někteří lidé stáli ve frontě do toho Pražáka a teprve až u dveří si všimli, že je to běžný linkový spoj. Ale chápu, že to asi jinak zorganizovat nejde a že si lidé musejí dávat pozor. Do toho pražského autobusu stejně nemůžou nastoupit, řidič by je upozornil. Jen by ale ztratili čas při přestupu,“ podotkl Mikulášek.

S velkými krosnami přestupovali z rychlíku od Českých Budějovic do přistavených autobusů Jan Kalousek a jeho přítelkyně. „My jedeme z Jihlavy až do Mostů u Jablunkova, odkud půjdeme až do neděle přes Beskydy do Vsetína. O výluce jsme se dozvěděli včera, ale už jsme měli koupené jízdenky, tak jsme to nechtěli měnit. V Brně máme půl hodiny na přestup, tak to snad nebude problém. Kdybychom se ale někde zdrželi, bylo by to nepříjemné. V Mostech máme být až kolem jedné, takže další hodiny navíc by nám dost rozhodily harmonogram,“ zamyslel se Kalousek.

Výluka platí do 3. září

Výluka potrvá do odpoledních hodin neděle 3. září. Nijak tedy neovlivní nadcházející školní rok, který začíná o den později. „Důvodem výluky je oprava dvou propustků, mostků, mezi stanicemi Studenec a Vladislav. Dále zde dojde k výměně kolejnic a úpravě štěrku. Ve Studenci navíc vyčistíme zablácená místa a upravíme polohy kolejí,“ vysvětlil tiskový mluvčí Správy železnic Pavel Tesař.

Studenec leží mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou. Autobusy nahrazující rychlíkové spoje však přesto budou zajíždět až do Brna. „Během této výluky je náhradní doprava za regionální vlak organizovaná odlišně než rychlíky. V případě regionální dopravy jedou osobní vlaky v úseku Brno-hlavní nádraží až Náměšť nad Oslavou. Odtud pojedou náhradní autobusy do Třebíče. Z Třebíče na Jihlavu se pak zase pojede vlakem,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

„V případě dálkové dopravy, kdy cestující jedou na větší vzdálenost, jedou náhradní autobusy do Třebíče už z Brna. Zákazníkům tím odpadne jeden přestup mezi vlakem a autobusem a cestování je pro ně během výluky pohodlnější. Drtivá většina cestujících z Brna u této rychlíkové linky jede do Třebíče, respektive pokračují za Třebíč, a proto je pro ně jednodušší a pohodlnější vedení autobusů náhradní dopravy v celém úseku Brno - Třebíč,“ doplnil mluvčí.