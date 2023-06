Na železnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí začne 10. června výluka. Potrvá až do začátku letních prázdnin. Místo vlaků pojedou autobusy.

V Moravských Budějovicích a v Jemnici budou zastávky u vlakového nádraží, v dalších obcích na místě autobusových zastávek.

Dvouměsíční výluka mezi Moravskými Budějovicemi a Znojmem začíná v pondělí

Výluka mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí začne 10. června výluka a potrvá až do 2. července.Zdroj: poskytla Jemnická dráhaNa slavnost Barchan, který se letos koná 17. června, vyjedou spoje jako v neděli. To znamená navíc jeden odpolední pár a spoj v osm hodin večer z Jemnice do Moravských Budějovic.

Výluka končí v neděli 2. července. První vlaky se na trať vrátí o svátcích 5. a 6. července.