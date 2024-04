Ač se to nezdá, náměšťská stanice je dost vytížená. Končí zde totiž vysočinský tarif Veřejná doprava Vysočiny (VDV) a začíná jihomoravský Integrovaný dopravní systém (IDS). A zastavují tu také rychlíky. Řada pasažérů, kteří pro cestu do Brna využívají zvýhodněný tarif IDS, tak k nádraží dorazí autem třeba až z Třebíče. Pohyb lidí i aut je tu tedy značný. Nádraží má zároveň jedno výjimečné zařízení, které však při vyšší koncentraci stojících automobilů není možné používat naplno.

Na cestující, kteří jezdí vlakem z Náměště nad Oslavou do Brna, v těchto dnech přišly hned dvě pohromy naráz. První z nich je oznámení o výluce na této trase , která potrvá až do prosince. Tou druhou je umístění značky Zákaz vjezdu u rozlehlé plochy v těsné blízkosti náměšťské železniční stanice. „Musím říct, že mě to opravdu překvapilo. Ta plocha slouží de facto jako parkoviště pro ty, kteří přijedou k nádraží autem a pak pokračují vlakem. Teď jim oficiálně zbývá jen těch asi dvacet míst před nádražní budovou,“ potvrdil František Vitásek, který vlak k cestě do Brna využívá zhruba jednou do týdne.

Nová značka povoluje vjezd pouze vozidlům Správy železnic a Českých drah, případně jejich partnerům. Ví o ní i náměšťský starosta Jan Kotačka, jenž je v úzkém kontaktu jak se Správou železnic, tak Českými drahami. „Na schůzkách řešíme hlavně zabezpečení přejezdů, ale také se zabýváme možnostmi parkování u nádraží. Právě náměšťské nádraží má jednu velkou výhodu v podobě prostoru kolem sebe. Rád bych, kdyby se tento prostor využil podobně jako v Třebíči, kde u nádraží vznikl menší terminál. Jenže tuto možnost zásadně omezuje jedna velká nevýhoda,“ uvedl Kotačka.

Slepá kolej u nádraží

Tou nevýhodu je slepá kolej, která vede pod odstavnou plochou. Tato plocha je totiž zároveň rampou, z níž lze vagony snáze nakládat. „Takových ramp v republice moc není. K vagonům lze najet i kolmo, což je důležité třeba pro případ nakládání vojenské techniky. Této koleje se tedy nedá zbavit. Musí k ní být navíc stále přístup z boku. Stojící auta tomu tedy mohou bránit – a z toho důvodu tam ani nelze udělat oficiální parkoviště,“ vysvětlil starosta. „Teď v souvislosti s výlukou tam bude doprava o to komplikovanější. Ta značka to má asi zklidnit,“ doplnil Kotačka.

Pozemek u rampy patří Českým drahám, které jeho domněnku víceméně potvrdily. „Dopravní značení bylo k ploše umístěno na popud více subjektů. Jde například o nájemce pozemků ČD Cargo, který zde provádí nakládku a vykládku v rámci nákladní přepravy. Dalšími subjekty byli autobusoví dopravci, kteří prostor využívají k otáčení a odstavení linkových autobusů veřejné dopravy,“ sdělil tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Umístěním dopravní značky by mělo dojít ke zklidnění provozu v blízkosti kolejiště a na plochách určených pro jiné účely a ke snížení stížností například ze strany nájemců a dopravců,“ dodal mluvčí.

Při dlouhé výluce na Brno pojedou některé vlaky v jiných časech

Kotačka by byl rád, aby České dráhy situaci s parkováním u nádraží také zkusily nějak vyřešit. Připouští ale, že hledání východiska bude dost složité. „Nicméně cestující jsou jejich zákazníci. My jako město se aspoň snažíme najít nějaká další místa, kde by se v blízkosti nádraží dalo parkovat. Chystáme například zřídit parkoviště mezi budovou policie a hotelové školy. To by mohlo vzniknout do tří let,“ uvedl starosta.

Podle něj je situace komplikovaná částečně také kvůli parkujícím autobusům. „Ty dříve mívaly garáže u Rathanu. Jenže někdy po sametové revoluci o tyto garáže přišly a od té doby parkují venku u nádraží. Je to komplikované i pro řidiče, kteří tak v zimě musí vozy rozmrazovat. V létě jsou naopak rozpálené. Řidičům navíc chybí zázemí,“ doplnil Kotačka.